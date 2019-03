Dax auf höchstem Niveau in diesem Jahr

Erholung an der Börse

Der Dax nimmt die Marke von 11.600 Punkten in den Blick und notiert auf dem höchsten Niveau in diesem Jahr. Gewinne in Asien geben Rückenwind.

Erholung an der Börse: Eine leichte Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie dürfte dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss erneut Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag kurz vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 11 573 Punkte. Im Hauptgeschäft wäre das ein neues Jahreshoch für das Jahr 2019 und das höchste Niveau seit mehr als drei Monaten.

Die Stimmung in Chinas Industrie sei zwar immer noch nicht wieder glänzend, habe sich aber ein wenig erholt, erklärte ein Händler. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an.

Wall Street etwas schwächer

An der Wall Street hatten Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen jeweils 0,3 Prozent im Minus geschlossen. Kurz vor dem Wochenende stehen noch einige potenziell marktbewegende Konjunkturzahlen aus den USA an. Der Fokus dürfte sich vor allem auf eine monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan richten sowie auf den Einkaufsmanager-Index ISM, beide Daten für den Februar.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall Börsen-Chart zeigen. Dieser hat 2018 profitabler gewirtschaftet als im Jahr zuvor. Der Kurs legte auf Tradegate um 3 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Linde und Praxair: Zahlen für fusionierten Konzern

Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde legt am Freitag (1. März) zum ersten Mal Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2018 vor.

Nach jahrelangem Bemühen konnten Linde und der US-Konkurrent Praxair nach der Zustimmung aller Kartellbehörden im Oktober ihre Fusion unter Dach und Fach bringen. Allerdings mussten beide Konzerne sich aufgrund von Kartellauflagen von milliardenschweren Geschäftsteilen trennen. Die Genehmigung für einzelne Verkäufe in den USA steht noch aus. Diese will das Unternehmen bis zum 1. März erhalten.

Erst am Dienstag teilte der fusionierte Industriegase-Konzern mit, die Dividende für das erste Quartal 2019 auf 0,875 US-Cent je Aktie erhöhen zu wollen. Damit will das Unternehmen sechs Prozent mehr zahlen als für das vierte Quartal 2018. "Linde verpflichtet sich, die Aktionäre mit einer wettbewerbsfähigen Dividende zu entlohnenô, sagte Vorstandschef Steve Angel.

Am Vortag konnte der Dax Börsen-Chart zeigen am Nachmittag bei dünnen Umsätzen in die Gewinnzone drehen und notierte zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11.513 Punkten. Zu den Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Covestro Börsen-Chart zeigen, Fresenius Börsen-Chart zeigen, Wirecard Börsen-Chart zeigen und Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen mit Gewinnen zwischen 2 und 4 Prozent.

Hewlett Packard bricht ein

Die Aktien von HP hingegen brachen um mehr als 16 Prozent ein, nachdem der PC- und Druckerhersteller im ersten Geschäftsquartal mit seinen Erlöskennziffern enttäuscht und zudem den Ausblick gesenkt hatte. Nach den schwachen Umsatzzahlen habe er nun weniger Vertrauen in das Geschäft mit Druckerzubehör, schrieb Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America Merrill Lynch.

Asiens Börsen notieren im Plus

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 21.575 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1614 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,7 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1371 Dollar bewertet, faktisch unverändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,68 Yen gehandelt nach 111,37 Yen in den USA.