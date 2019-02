Der Dax ist nach seiner Gewinnserie niedriger in den Handel gestartet, Anleger sichern Kursgewinne der vergangenen Tage. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt Beiersdorf, die Aktie bricht zweistellig ein.

Die Gewinnserie des Dax Börsen-Chart zeigen ist gerissen: Nach sechs Handelstagen mit Kursaufschlägen in Folge verlor der deutsche Leitindex zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent auf 11.491 Punkte. Börsianer machten Gewinnmitnahmen hierfür verantwortlich. Die Freude über die Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China lasse nach. Für weitere Kursgewinne bedürfe es konkreter Verhandlungsergebnisse. Daneben lasteten enttäuschende Firmenbilanzen auf der Stimmung.

So brachen die Aktien von Beiersdorf Börsen-Chart zeigen um 11 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 81 Euro. Das ist der größte Kurssturz seit zwölf Jahren. Der Konsumgüter-Hersteller rechnet wegen höherer Investitionen für die kommenden Jahre mit sinkenden Gewinnmargen. Außerdem rechnet der "Nivea"-Anbieter mit einem langsameren Umsatzwachstum. Dies komme nicht ganz unerwartet, sagte ein Börsianer. Die Aktien verloren vorbörslich fast 7 Prozent. Die Investmentbank Mainfirst senkte das Votum von "Outperform" auf "Neutral".

Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen verteuerten sich dagegen trotz eines Milliardenverlustes um 2,4 Prozent. Die Schadenersatzklagen rund um den Unkrautvernichter Glyphosat drückten zwar auf die Stimmung, beeinträchtigten aber offenbar nicht auf das Geschäft der Agrarchemie-Sparte, konstatierte Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe. Operatives Ergebnis und Gewinnmarge hätten über den Erwartungen gelegen.

Einzelne Experten rechnen mit Konsolidierung des Dax

Die Marktbeobachter von Index-Radar sehen die jüngste Rally ohnehin "auf der Zielgeraden". "Für Panikmache ist es zu früh, aber zumindest eine Konsolidierung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen", schrieben sie in ihrem Morgenkommentar. Anleger dürften verstärkt über Gewinnmitnahmen nachdenken. Aus Sicht des Portfolio-Managers Thomas Altmann von QC Partners fehlt es an neuen positiven Nachrichten, die die Rally weiter befeuern könnten.

Eine Abstufung der Aktien von Munich Re Börsen-Chart zeigen durch Goldman Sachs ließ die Anteile des Rückversicherers vorbörslich um rund 2 Prozent nachgeben. Die US-Investmentbank stufte die Aktien nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" ab.

Die Papiere der Aareal Bank Börsen-Chart zeigen büßten nach einem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr vorbörslich knapp 3 Prozent ein. Mit ihnen könnten auch die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank Börsen-Chart zeigen Schwäche zeigen.

Euro hält Vortagesgewinne nicht

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1375 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1361 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen einige Konjunkturdaten auf dem Plan. In der Eurozone werden unter anderem neue Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Daneben melden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort, darunter US-Zentralbankchef Jerome Powell. Er hatte bereits am Dienstag die vorsichtigere Haltung der Federal Reserve bestätigt.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Vortagsgewinne angeknüpft und sind moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,45 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 29 Cent auf 55,79 Dollar.

Am Markt wurden die Preiszuwächse mit neuen Daten zu den amerikanischen Lagerbeständen begründet. Nach Angaben des American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend sind sowohl die Rohölvorräte als auch die Benzinbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Am Mittwochnachmittag wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Daten bekanntgeben.

