Die Fristverlängerung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat zum Wochenauftakt für Erleichterung bei Börsianern gesorgt. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete am Montag ein halbes Prozent fester mit 11.523 Punkten in den Handel. Ein klarer Durchbruch der Marke von 11.500 Zählern könne eine Fortsetzung der Kursrally signalisieren, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Börsenexperte Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer warnte aber vor überzogenen Erwartungen. "Alles andere als ein 'Deal' und somit die Beilegung des Konflikts in den nächsten Wochen wäre wohl eine Enttäuschung für viele Investoren." Die Situation sei angesichts eines US-Präsidenten, der bisher immer wieder gezeigt habe, wie schnell er seine Meinung ändern könne, nicht ungefährlich für die Anleger.

Die Anleger konzentrierten sich derzeit auf das Positive und blendeten die vielen Risiken eher aus, stellte auch Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest: "Dieses Marktumfeld ist nicht ungefährlich." Dass US-Präsident Donald Trump die Strafzölle gegen China am 1. März nicht erhöht, sei keine Garantie dafür, das die Verhandlungen auch erfolgreich abgeschlossen würden. Den Europäern wiederum drohten auch nach wie vor US-Sonderzölle auf europäische Autos.

Bei den Einzelwerten rückten die Titel von Covestro Börsen-Chart zeigen in den Fokus mit einem Kursabschlag von 2,8 Prozent. Der im Dax gelistete Kunststoff-Hersteller verdiente im vierten Quartal wegen eines stärkeren Wettbewerbs und höherer Logistikkosten deutlich weniger und stellte für 2019 weitere Belastungen in Aussicht.

Im Kleinwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen gewannen die Aktien von VTG Börsen-Chart zeigen 7,1 Prozent. Der Mehrheitsaktionär des Schienenlogistik-Konzerns, die Warwick Holding GmbH, will die übrigen Aktionäre aus dem Unternehmen herauskaufen und bot 53 Euro je Aktie.

Euro legt am Montag zu

Der Euro hat am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1345 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt. Wie auch viele andere Währungen profitierte der Euro gegenüber dem Dollar von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Ölpreise steigen trotz Entspannung im Handelskonflikt

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn trotz einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 66,94 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um neun Cent auf 57,17 Dollar.

Positive Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China konnten die Rohölpreise allenfalls stützen. US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag (MEZ) angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Trump begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

