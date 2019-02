Der Dax hält sich über der Marke von 11.400 Zählern. Am Aktienmarkt wagen sich wieder Käufer hervor. Gegen den Trend gibt die Aktie der Deutschen Telekom nach Bilanzvorlage nach.

Der Ausbruch über die Hürde um die 11.300 Punkte hat dem Dax Börsen-Chart zeigen frische Kraft verliehen: Nach einem Plus von 0,8 Prozent am Vortag legte der deutsche Leitindex am Donnerstag weiter zu. Im frühen Handel notierte der Dax 0,3 Prozent höher auf 11 458 Punkte. Das ist der höchste Stand seit Anfang Dezember.

Im Dax waren vor allem die Aktien von Fresenius Börsen-Chart zeigen und Beiersdorf Börsen-Chart zeigen gefragt. Dagegen gab die Aktie der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen am Dax-Ende um rund 1 Prozent nach, da der vorsichtige Ausblick der Bonner den Anlegern missfiel.

Rückenwind liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf damit vertraute Personen berichtet, dass China und die USA an Memoranden für ein Handelsabkommen arbeiteten.

Dow Jones knapp im Plus

Eine Fortsetzung der Kursrally fällt den US-Börsen jedoch zunehmend schwer. Zwar hat der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Mittwoch nach einem zähen Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 25 954,44 Punkte ins Ziel gerettet und im Verlauf sogar den höchsten Stand seit Anfang Dezember erreicht. Beim Sprung über die nächste Hürde von 26 000 Punkten tat sich der Leitindex jedoch wie schon am Vortag schwer.

Telekom erhöht Dividende

Für Impulse dürfte zudem die auf Hochtouren laufenden Berichtssaison sorgen, unter anderem mit Zahlen der Deutschen Telekom . Der Telekomkonzern profitierte vor der geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter. Allerdings klinge der Ausblick sehr vorsichtig, sagte ein Börsianer.

Der Konsumgüterkonzern Henkel Börsen-Chart zeigen will angesichts eines Gewinnrückgangs die Dividende nicht ganz so deutlich wie erwartet erhöhen. Die Aktie notierte kaum verändert.

Siltronic sackt zweistellig ab

Ansonsten spielt die Musik eher im MDax der mittelgroßen Werte. So verschreckte der Halbleiterkonzern Siltronic seine Investoren mit einem pessimistischen Ausblick. Auf Tradegate sackten die Anteilsscheine um mehr als 12 Prozent ab.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub möchte nach einem Rekordumsatz 2018 zwar auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Allerdings rechnet das Unternehmen 2019 aufgrund geplanter Investitionen in neue und bestehende Werke mit einem operativen Gewinn unter dem Vorjahreswert. Die Anteilsscheine büßten auf Tradegate fast 5 Prozent ein.

Fielmann hebt Dividende an

Ein positives Ausrufezeichen aber setzte Fielmann . Die Optikerkette erreichte dank guter Geschäfte im vierten Quartal die Jahresziele und will die Dividende erneut anheben. Auf Tradegate legten die Papiere etwas zu.

Die im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Aktien des Vakuumpumpenspezialisten Pfeiffer Vacuum bewegten sich nach Präsentation der Jahreszahlen auf Tradegate nicht vom Fleck. Auch der Windkraftanlagenbauer Nordex legte Geschäftszahlen vor, die Anteilsscheine zogen um fast 2 Prozent an.

Nikkei klettert vierten Tag in Folge

In der Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich Anleger in Asien mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 21.464 Punkte in den Feierabend, nachdem er über weite Strecken des Tages in der Verlustzone gesteckt hatte. Es war der vierte Tag in Folge mit Gewinnen für den japanischen Leitindex.

Händler verwiesen auf Neuigkeiten bezüglich des seit Monaten schwelenden Handelsstreits: Nach Information von Insidern kam deutlich Bewegung in die Verhandlungen. Washington und Peking hätten damit begonnen, die Umrisse einer Einigung zu skizzieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zu Reuters.

Es werde an sechs Absichtserklärungen gearbeitet zu den wichtigsten Strukturreformen, die die USA von China forderten. Dazu zählten unter anderen die Bereiche geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung. An den Börsen in China blieben Investoren jedoch verhalten. Die Leitindizes in Shanghai und Shenzen gaben jeweils knapp ein halbes Prozent nach. Experten führten das auf Gewinnmitnahmen zurück.

mit dpa und reuters