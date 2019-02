An der Wall Street kehren die Investoren nach einem Feiertag wieder zurück an die Börse. Das sollte auch die Kurse hierzulande mit beeinflussen. Im Fokus stehen am Morgen zunächst die Aktien von HeidelbergCement, Aareal Bank und Tom Tailor.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf frische Impulse. Eine Stunde vor Handelsbeginn prognostizieren Händler und Banken für Dienstag einen kaum veränderten Start bei 11.293 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone dürfte erst einmal nahezu auf der Stelle treten.

Nachdem zu Jahresbeginn Hoffnungen auf eine Lösung der globalen Handelskonflikte eine Markterholung angetrieben hatten, war es dem Börsenbarometer zuletzt dennoch nicht gelungen, die Hürde von 11.300 Punkten nachhaltig hinter sich zu lassen. Bereits zum Wochenstart war der Dax Börsen-Chart zeigen unter dem Strich nahezu auf der Stelle getreten, auch weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Impulse von der Wall Street fehlten. Nach einem Feiertag kehren die Anleger an der Wall Street wieder zurück. Dort waren die Börsen am Montag geschlossen geblieben. Der Leitindex in Tokio schloss 0,1 Prozent fester bei 21.302 Punkten.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf Jahreszahlen des Dax-Konzerns HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen . Der Baustoffkonzern profitierte im vierten Quartal von dem Bauboom in Deutschland und weltweiten Infrastrukturprogrammen. Allerdings bremsten deutlich höhere Energiekosten und eine geringere Nachfrage in Großbritannien und in Italien. Gleichwohl übertraf der Umsatz die Erwartungen der Analysten, so dass die Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate fast 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag gewannen.

Die im MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte gelistete Aareal Bank Börsen-Chart zeigen will die Dividende für das vergangene Jahr wegen der unsicheren Marktlage zwar stärker kürzen als von Experten erwartet. Allerdings liege die Dividendenrendite immer noch über 7 Prozent, merkte ein Händler positiv an. Insofern gaben die Papiere auf Tradegate lediglich leicht nach.

Der ebenfalls im MDax notierte Pharma- und Laborausrüster Sartorius Börsen-Chart zeigen sieht sich nach einem Umsatz- und Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr gut gerüstet für die Zukunft. Dank einer voraussichtlich kontinuierlich steigenden Nachfrage nach biopharmazeutisch hergestellten Medikamenten stünden die "Zeichen für Sartorius weiter auf Wachstum", sagte Konzernvorstand Joachim Kreuzburg laut dem in Göttingen veröffentlichten Geschäftsbericht.

Ansonsten richten sich die Augen der Anleger auf Tom Tailor Börsen-Chart zeigen . Die angeschlagene Bekleidungskette soll komplett chinesisch werden: Der Großaktionär Fosun aus China will das Hamburger Unternehmen übernehmen. Auf Tragegate zogen die Anteilsscheine um rund 9 Prozent auf 2,35 Euro an.

Euro etwas schwächer, Ölpreise halten Gewinne

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1296 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1328 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprach von einer breitangelegten Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Eines des beherrschenden Themen am Devisenmarkt bleibt die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Ölpreise haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 66,39 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 30 Cent auf 55,89 Dollar.

Die Ölpreise können damit ihre kräftigen Gewinne der vergangenen Handelstage vorerst halten. Zum Wochenauftakt hatte der Brent-Preis bei 66,83 Dollar den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Zu den Preistreibern am Ölmarkt zählen die derzeit laufenden Verhandlungen für ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie die Förderkürzung der in der sogenannten "Opec+" zusammengefassten Staaten des Ölkartells und anderer Förderländer, darunter Russland.

mit Nachrichtenagenturen