Schwankungen an der Börse: Der Dax hat drei Tage in Folge zugelegt, am Donnerstagnachmittag dreht er ins Minus

Der Dax gibt weiter nach. Verluste in den USA belasten die Indizes.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Freitag schwächer erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,40 Prozent auf 11 046 Punkte. Auf Wochensicht steht das Barometer damit noch mit etwas mehr als einem Prozent im Plus.

Von seinem Zwischenhoch am Donnerstagmorgen bei 11 260 Punkten hat sich der Index aber wieder ein gutes Stück entfernt. Es droht nun der Rutsch unter die runde Marke von 11 000 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,3 Prozent tiefer erwartet.

Trump will Notstand erklären

Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. Der US-Kongress beschloss inzwischen ein Haushaltsgesetz, um einen erneut drohenden "Shutdown", also Stillstand, von Teilen der US-Regierung abzuwenden. Während dies von Marktteilnehmer begrüßt werden dürfte, richtet sich ihr Augenmerk nun umso mehr auf die jüngste Gesprächsrunde zwischen China und den USA im Handelskonflikt, die am Freitag beendet werden soll. Anleger sorgten sich wegen fehlender Fortschritte, hieß es aus dem Handel.

Allianz erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Unternehmensseitig stehen der Versicherer Allianz Börsen-Chart zeigen mit Geschäftszahlen sowie die Übernahmen des Internetportal-Betreibers Scout24 im Fokus.

Europas größter Versicherer hatte seinen Gewinn 2018 dank geringerer Katastrophenschäden kräftig gesteigert. Die Dividende soll bei Allianz um 12,5 Prozent auf 9 Euro je Aktie steigen. Während der operative Gewinn die Erwartungen von Analysten traf, fällt die Dividende höher aus als gedacht. Zudem kündigte der Dax-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Ein Händler sagte, die Allianz mache kontinuierliche Fortschritte, was am Markt aber so auch erwartet worden sei. Vorbörslich rückten die Anteile auf der Handelsplattform Tradegate entsprechen nur um 0,1 Prozent zum Xetra-Schluss vor.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und andere Indizes in Echtzeit

Scout24: Finanzinvestoren wollen übernehmen

Den Werbekonzern Scout24 wollen die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone übernehmen und bieten dafür 46 Euro je Aktie. Der Scout24-Kurs schnellte auf Tradegate um 11 Prozent hoch.

Deutlich im Minus mit fast 6 Prozent standen auf Tradegate die Papiere des Online-Modehändlers Zalando nach einer negativen Studie der Berenberg Bank. Analystin Michelle Wilson kappte ihr Kursziel von 27 auf 14 Euro und rät weiter zum Verkauf

Der Euro Börsen-Chart zeigen kostete zuletzt 1,1265 US-Dollar. Nach den schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland war die Gemeinschaftswährung zunächst bis auf 1,1250 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1305 Dollar festgesetzt.