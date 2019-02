An der New Yorker Wall Street sind die Kurse gesunken. Auch dort nahm die Furcht vor einer zunehmenden wirtschaftlichen Abkühlung zu. Kein gutes Omen für den Dax, der um die Marke von 11.000 Punkten kämpfen muss. Fällt er darunter, kann sich die Abwärtsbewegung sehr schnell beschleunigen.

Auch an der New Yorker Wall Street hatten aufkeimende Ängste vor einer weltweiten Konjunkturdelle und maue Firmenbilanzen am Donnerstag die Indizes ins Minus gedrückt. "Wir haben den ganzen Tag nur verkauft", sagte Dennis Dick vom Wertpapierhandelshaus Bright Trading. "Die Ängste begannen heute Morgen mit den Schlagzeilen aus Europa, dass das Wachstum in der EU sich verlangsamt."

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen ging 0,9 Prozent niedriger bei 25.169 Punkten aus dem Handel - und damit in etwa auf dem Niveau zum Handelsschluss in Europa. Der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen, gab 1,2 Prozent auf 7288 Stellen nach. In Frankfurt hatte der Dax Börsen-Chart zeigen 2,7 Prozent schwächer knapp über 11.000 Punkten geschlossen.

Am Morgen (MEZ) standen die Futures für den Dow Jones gut zwei Stunden vor Handelsbeginn in Deutschland leicht im Minus. Auf ein Comeback und damit Entlastung von der Wall Street können die Dax-Anleger am Freitag also zunächst nicht hoffen. Händler taxierten den Handelsauftakt an der Frankfurter Börse zu diesem Zeitpunkt ebenfalls leicht im Minus. Mit anderen Worten: Die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten könnte zum Wochenschluss womöglich fallen und sich die Abwärtsbewegung damit beschleunigen.

Denn nicht selten greifen bei solchen Marken automatische Stopp-Loss-Orders. Mit einer Stopp-Loss-Order definiert der Anleger einen Kurs bei einem Wertpapier unterhalb des aktuellen Kurses, bei dem eine Verkaufsorder ausgelöst wird, um weitere Verluste auszuschließen und gegebenenfalls zuvor erzielte Kursgewinne zu sichern.

"Der Treibstoff für die Erholung droht auszugehen", kommentierte Aktienstratege Manfred Bucher von der BayernLB die nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern fast weltweit sinkenden Kurse. Es belasteten die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum im Handelsstreit mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen wird, und Medienberichte, wonach Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow die USA und China von einer Beilegung ihres Handelsstreits noch immer ein gutes Stück weit entfernt sieht.

Twitter, Fiat Chrysler, Sonos brechen zweistellig ein

nach Im Fokus der Anleger standen einmal mehr Unternehmenszahlen, die Licht und Schatten enthielten. Die Anteilseigner von Twitter Börsen-Chart zeigen und Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen mussten Kursverluste von rund 10 beziehungsweise über 12 Prozent verkraften. Sowohl der Kurznachrichtendienst als auch der Autobauer hatten zwar gute Quartalsresultate vorgelegt, die Anleger aber mit ihren Ausblicken enttäuscht. Twitter hatte zudem über einen erneut deutlichen Rückgang der Zahl monatlich aktiver Nutzer berichtet.

Für die Aktien von Sonos ging es um knapp 12 Prozent bergab. Der Anbieter vernetzter Lautsprecher hatte zum Jahresende zwar den Umsatz um sechs Prozent und den Gewinn gar um über ein Drittel gesteigert. Anleger alarmierte aber, dass Sonos aus dem Weihnachtsquartal mit Lagerbeständen für zehn bis zwölf Verkaufstage mehr als erwartet herausgegangen war.

T-Mobile US stemmen sich gegen Abwärtstrend

Dagegen stemmten sich die nur anfangs schwachen Titel von T-Mobile US mit 2 Prozent Plus gegen den Markt. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen hatte die Erwartungen für das Schlussquartal 2018 übertroffen, sich für das laufende Jahr aber erneut vorsichtige Ziele bei Kundenzahlen und Gewinnen gesetzt.

