Der Dax rutscht weiter ab. Die jüngsten Firmenbilanzen können Anleger nicht überzeugen. An der Wall Street verliert die Erholung von Dow Jones und Nasdaq zudem an Schwung.

Aktienanleger haben sich nach bislang wenig überzeugenden Firmenbilanzen am Donnerstag zurückgezogen. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor ein halbes Prozent auf 11.266 Punkte. Ob der Leitindex zu einer Erholung ansetze, hänge nun vor allem an den politischen Ereignissen in London und Washington, sagten Händler.

"An der Wall Street kam es gestern nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen zu kleineren Gewinnmitnahmen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Zudem ging es auch an der japanischen Börse an diesem Morgen moderat abwärts. Mit nur noch drei Wochen bis zum drohenden Inkrafttreten neuer Zölle im US-chinesischen Handelszwist und keinerlei Neuigkeiten dazu dürften kurzfristig weitere kräftigere Gewinne an den Börsen kaum möglich sein.

Beim Thema Brexit machen sich Börsianer kaum Hoffnungen, dass der Gordische Knoten im Ringen mit der EU bald zerschlagen wird. Die britische Premierministerin Theresa May bereitet einem Zeitungsbericht zufolge eine Verschiebung der für kommende Woche angesetzten Parlamentsabstimmung über ihren Brexit-Kurs auf Ende Februar vor.

Brexit: May zu Besuch in Brüssel

Vor diesem Hintergrund rechnen Analysten nicht damit, dass die Bank von England (BoE) die Zinsen am Donnerstag antastet. May wird am Donnerstag in Brüssel erwartet, unter anderem zu Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Auch das Thema zweiter möglicher Regierungsstillstand in den USA sei in den Handelsräumen wieder präsenter und trübe die Stimmung, sagte ein Börsianer.

Heruntergeschraubte Mittelfristziele und die Aussicht auf sinkende Umsätze in 2019 verschreckten Anleger bei GEA. Die Aktien des Anlagenbauers stürzten um 14 Prozent ab.

Nikkei etwas schwächer, Chinas Börsen wegen Neujahrsfest geschlossen

Etwas schwächere Vorgaben der Wall Street haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. An der Wall Street hatten Anleger nach dem zuletzt guten Lauf erst einmal Kasse gemacht. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen -225 hatte bereits in den vergangenen Tagen leichte Ermüdungserscheinungen gezeigt, nachdem sich die runde Marke von 21 000 Punkten als zu hohe Hürde erwiesen hatte.

Der japanische Leitindex fiel um 0,6 Prozent auf 20 751,28 Punkte. Selbst ein Kursplus um mehr als 17 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns Softbank half nicht. Das Unternehmen hatte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Abermals unter Druck standen die Aktien des Autobauers Toyota . Sie fielen um knapp 2 Prozent. Das Papier hatte bereits am Mittwoch nach gekürzten Zielen nachgegeben.

Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

Euro fällt unter 1,14 US-Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen notiert weiterhin knapp unter der Marke von 1,14 US-Dollar. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1390 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Schwache Auftragsdaten aus Deutschland belasteten den Euro.

Marktbeobachter erklärten die Euro-Verluste mit der Sorge um die weitere konjunkturelle Entwicklung. Zuletzt hatten zahlreiche enttäuschende Stimmungsdaten auf eine schwächere Wirtschaftsentwicklung hingedeutet.

Am Mittwoch kamen enttäuschende Auftragsdaten aus der deutschen Industrie für Dezember hinzu, die allerdings durch sehr schwache Großaufträge überzeichnet wurden. Im gesamten vierten Quartal erhielten die Industrieunternehmen sogar einen leichten Orderzuwachs. Außerdem weisen die Unternehmen nach wie vor einen hohen Auftragsbestand auf, der selbst bei anhaltender Auftragsflaute erst einmal abgearbeitet werden müsste.

