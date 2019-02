Der Dax schwankt um die Marke von 11.200 Zählern. Die Deutsche Bank kehrt in die Gewinnzone zurück. Die Zahlen von Amazon enttäuschen Anleger jedoch.

Schwache Wirtschaftsdaten aus Asien könnten am Freitag zunächst für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt sorgen. In China hatte sich die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben zum Jahresauftakt weiter eingetrübt.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte kaum verändert bei 11 170 Punkten in den Handel starten. Das Börsenbarometer kämpft aktuell um seinen kurzfristigen Aufwärtstrend seit Ende Dezember. Mit seinem Vortagestief von 11 051 Punkte war er zeitweise bereits gebrochen, bevor er sich letztlich mit 11 173 Punkte wieder knapp herankämpfen konnte. Der EuroStoxx 50wird hingegen etwas höher erwartet.

Die US-Börsen bleiben unterdessen auf Erholungskurs. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss bei 25.000 Zählern, und der Tech-Index Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen beendete den Handel mehr als 1 Prozent fester.

Amazon enttäuscht mit Prognose

Nach Börsenschluss gab die Aktie von Amazon dagegen um rund 3 Prozent nach: Neu eingeführte Auflagen in Indien und ein schwächeres Wachstum des Online-Handels in Europa machen Amazon Börsen-Chart zeigen zum Jahresauftakt zu schaffen. Der am Donnerstag nach US-Börsenschluss für das laufende erste Quartal vorhergesagte Umsatz von 56 Milliarden bis 60 Milliarden Dollar lag daher unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 60,77 Milliarden Dollar rechnen.

Im traditionell starken Weihnachtsquartal steigerte der Branchenprimus den Nettoumsatz um rund 20 Prozent auf 72,4 Milliarden Dollar, wie der Konzern aus Seattle weiter mitteilte.Amazons Nettogewinn kletterte auf 3,03 Milliarden Dollar von zuvor 1,86 Milliarden Dollar. Besonders stark legte mit einem Plus von mehr als 45 Prozent das Cloud-Geschäft zu.

Deutsche Bank schreibt wieder schwarze Zahlen

In den Fokus rücken hierzulande zunächst die Geschäftszahlen der Deutschen Bank . Das Finanzhaus schrieb 2018 nach drei Verlustjahren in Folge wie erhofft wieder schwarze Zahlen. Im vierten Quartal stand zwar ein Verlust zu Buche, dennoch traf Deutschlands größtes Kreditinstitut die Erwartungen von Analysten. Im laufenden Jahr sollen die um Konzernumbau und Rechtsfälle bereinigten Kosten etwas stärker als bisher geplant fallen, was die Anleger erfreute: Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zogen die Papiere um rund 2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag an. Im Zuge dessen zeigten sich auch die Anteilscheine der Commerzbank erholt.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS kämpft weiter mit einem massiven Kapitalabzug. Die Abflüsse übertrafen die Befürchtungen des Marktes deutlich.

Zudem dürften auch Analystenkommentare die Kurse bewegen. So äußerte sich die Großbank UBS skeptisch zum Nordamerika-Geschäft des Sportartikelherstellers Adidas und strich die Kaufempfehlung für die Papiere. Auf Tradegate büßten die Aktien 2,5 Prozent ein.

Wirecard Aktie schwankt nach dem FT-Schock stark

Nach dem zeitweise massiven Kurseinbruch am Mittwoch haben die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen am Donnerstag zunächst einen Erholungsversuch gestartet. Die Papiere rutschten bis zum Mittag unter starken Schwankungen jedoch wieder in die Verlustzone und fielen auf 146 Euro zurück. Der Zahlungsabwickler war am Mittwoch unter Beschuss geraten, da ihm intransparente Geschäftspraktiken vorgeworfen werden. Nach einem Bericht der "Financial Times" waren sie am Mittwoch zeitweise bis auf 126 Euro abgetaucht - den tiefsten Stand seit November. Die Aktien hatten sich dann aber im späten Handel wieder etwas erholt. Commerzbank-Expertin Heike Pauls sprach in ihrem aktuellen Kommentar von "Fake News". Sie wies auch auf den damit einhergehenden Anstieg der Leerverkaufsquote hin - offenbar versuchten Leerverkäufer gezielt Zweifel an dem Unternehmen zu streuen. Die Finanzaufsicht Bafin hat nach dem Wirecard-Kurssturz eine Untersuchung wegen möglicher Marktmanipulationen eingeleitet.

Deutsche Bank Aktie erholt sich von Kursrutsch

Nach dem Kursrutsch vom Vortag haben die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen am Freitag nach Vorlage der Jahresbilanz zunächst deutlich zugelegt: Im vorbörslichen Handel kletterten die Papiere des angeschlagenen deutschen Branchenprimus um gut 2 Prozent. Sie hatten jedoch auch schon deutlicher im Plus gelegen und wieder über 8 Euro gekostet.

"Bei der Deutschen Bank kann man es sich aussuchen: Entweder man lobt die Einsparungen und höhere Kostensenkungsziele, oder man kritisiert weiter die Erträge", sagte ein Börsianer. "Letztlich wäre es aber natürlich besser, wenn das Geschäft gut läuft." Aus Sicht des Analysten Daniel Regli vom Investmenthaus Mainfirst gibt der aktuelle Bericht den hartnäckigen Fusionsspekulationen mit der Commerzbank möglicherweise weiteren Auftrieb. Erst tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtet, dass sich das Management der Deutschen Bank offenbar zur Jahresmitte auf eine Fusion mit der Commerzbank als einzige verbleibende Option einstellt, sollte bis dahin keine Trendwende gelingen.

Neue Hoffnungen auf eine absehbare Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts haben Chinas Festlandsbörsen am Freitag beflügelt. Bei den anderen wichtigen asiatischen Aktienmärkten waren die Kursausschläge hingegen moderat und keine klare Tendenz vorhanden.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg um 1,43 Prozent auf 3247,40 Punkte. In Hongkong notierte der Hang Seng hingegen rund 0,1 Prozent tiefer. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen gewann 0,07 Prozent auf 20 788,39 Punkte.

Konjunkturdaten aus China enttäuschen

Aus China kamen konstruktive Vorschläge zur Verringerung des Handelsüberschusses. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, bei den zweitägigen Verhandlungen in Washington seien Fortschritte erzielt worden, es gebe aber auch noch sehr viel Arbeit. US-Präsident Donald Trump sagte nach einem Treffen mit Chinas Vizepremier Liu He, wenn alles funktioniere, stehe ein "großartiges Handelsabkommen" bevor. "Mittelfristig brauchen beide Seiten den Handelsdeal. Kurzfristig braucht ihn China sicherlich dringender als die USA", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Getrübt wurde der Optimismus der chinesischen Anleger jedoch von neuen Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung bei Chinas kleinen und mittelgroßen privaten Industriebetrieben zum Jahresauftakt weiter stark eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex fiel im Januar überraschend auf 48,3 Punkte. Experten hatten damit gerechnet, dass sich der Indikator nach dem Rückschlag im Dezember auf 49,7 Punkte in etwa auf diesem Niveau hält