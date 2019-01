Die US-Notenbank Fed sorgt für neue Fantasie bei den Anlegern. Die Aussicht auf eine Zinspause hat bereits Dow Jones und Nasdaq in die Höhe getrieben. Am deutschen Aktienmarkt startet die Wirecard-Aktie einen Erholungsversuch. Die Siemens-Aktie wird ex Dividende gehandelt.

Kursgewinne dank der Zinspause der Fed: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 11.294 Punkte gestiegen. Damit folgte der Dax den starken Vorgaben aus den USA. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,46 Prozent auf 23.953 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte um 0,6 Prozent zu.

Positive Impulse kommen von der starken Wall Street und den Börsen Asiens. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg nach der US-Notenbank Fed, eine Zinspause einzulegen, sowie guten Unternehmenszahlen wieder über 25.000 Punkte. Auch der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen legte deutlich zu.

Die Fed hatte ihren Leitzins unverändert belassen und bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Wirecard startet Erholungsversuch nach dem FT-Schock

Nach dem zeitweise massiven Kurseinbruch am Mittwoch haben sich die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen am Donnerstag weiter erholt. Die Papiere des erneut unter Beschuss von Vorwürfen über die Geschäftspraktiken geratenen Zahlungsabwicklers kletterten um 3,5 Prozent auf rund 150 Euro. Nach einem Bericht der "Financial Times" waren sie tags zuvor auf bis zu 126 Euro abgetaucht - den tiefsten Stand seit November, hatten sich dann aber im späten Handel bereits wieder etwas erholt. Commerzbank-Expertin Heike Pauls sprach in ihrem aktuellen Kommentar von "Fake News" eines Journalisten, der den Konzern "in Serie" angreife. Sie wies auch auf den damit einhergehenden Anstieg der Leerverkaufsquote hin. Letztlich bleibt die Expertin gelassen und sieht den Kursrückschlag als Kaufchance.

Optisch am Dax-Ende notierte die Aktie von Siemens Börsen-Chart zeigen mit einem Abschlag von rund 3 Prozent. Das Papier wird heute am Tag nach der Hauptversammlung ex Dividende gehandelt. Siemens zahlt eine Dividende von 3,80 Euro pro Aktie.

Fed legt Zinspause ein

"Getreu dem Motto 'Vorsicht ist die Mutter der Finanzmärkte' hat die Fed ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt und ist auf eine neutrale Ausrichtung umgeschwungen", kommentierten die Devisenexperten der Commerzbank. Im Fed-Kommuniqué sei keine Rede mehr von weiteren graduellen Zinserhöhungen. Zudem habe sich Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz explizit nicht dazu geäußert, ob der nächste Zinsschritt nach oben oder unten gehe, hieß es weiter.

Ansonsten dürften die Anleger auch auf Siltronic und die Software AG Börsen-Chart zeigen achten, die am Donnerstag über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichteten.

Euro steigt nach Fed-Entscheidung deutlich an

Spekulationen auf eine Zinspause in den USA haben den Euro am Donnerstag angeschoben. Die Gemeinschaftswährung kletterte in der Spitze um 0,3 Prozent auf 1,1511 Dollar. Der Dollar-Index, der die Weltleitwährung zu anderen wichtigen Währungen misst, markierte mit 95,20 Stellen zeitweise den tiefsten Stand seit drei Wochen. Die US-Notenbank signalisierte am Mittwochabend, dass sie es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen will. "Die Fed hat ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt und ist auf eine neutrale Ausrichtung umgeschwenkt", resümierten die Analysten der Commerzbank. In ihrem Kommuniqué sei keine Rede mehr von weiteren graduellen Zinserhöhungen oder davon, dass die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick ausgeglichen seien.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gestiegen. Händler nannten als Grund unter anderem den auf breiter Front schwachen US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,62 Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 63 Cent auf 62,28 Dollar.

Der Dollar tendierte am Donnerstag zu vielen Währungen schwach. Auslöser war die Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwochabend. Die Federal Reserve signalisierte vorerst keine weiteren Zinsanhebungen. Der deutlich vorsichtigere Kurs belastete den Dollar. Rohöl, das überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, wurde deshalb für Investoren außerhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage von dort beflügelte.

