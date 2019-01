Börsianer dürften am Dienstag in der Defensive bleiben. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert in den Handel starten. Am Montag hatte er wegen Gewinnmitnahmen 0,6 Prozent schwächer bei 11.210,31 Punkten geschlossen.

Spannend für Investoren wird es an der Unternehmensfront. Zahlreiche Firmen aus Deutschland und den USA legen ihre Ergebnisse des vergangenen Quartals vor, darunter der Softwareriese SAP Börsen-Chart zeigen und Siemens Healthineers Börsen-Chart zeigen. Außerdem berichten aus dem Ausland unter anderem Pfizer Börsen-Chart zeigen, Verizon Börsen-Chart zeigen und Philips Börsen-Chart zeigen über ihren Geschäftsverlauf. Nach Börsenschluss in den USA präsentieren Apple Börsen-Chart zeigen und Ebay Börsen-Chart zeigen ihr Zahlenwerk.

In den USA startet außerdem die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses der Notenbank Fed. Mit einer Erhöhung der Zinsen wird nicht gerechnet. Anleger werden aber mit Argusaugen darauf schauen, wie die Zentralbanker die Aussichten für die größte Volkswirtschaft der Welt einschätzen.

An der Wall Street machte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Montag einen Teil seiner Verluste nach Börsenschluss in Europa wett. Er schloss 0,8 Prozent tiefer bei 24.528 Punkten.

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen-Index in Japan schloss am Dienstag unverändert bei 20.664 Zählern.

Euro mit moderaten Gewinnen, Brexit rückt in den Fokus

Der Euro hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erzielten moderaten Gewinne gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1418 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag rückt ein weiteres Mal der Brexit in den Mittelpunkt. Am Abend wird das britische Parlament über das weitere Vorgehen abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte. Als wichtig gelten vor allem die vielen Änderungsanträge, mit denen das Parlament seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will.

