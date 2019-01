Der Dax gibt wieder nach, hält sich aber noch über der Marke von 11.200 Punkten. Im Blickpunkt steht die Aktie der Deutschen Bank wegen möglicher neuer Investments aus Katar.

Gewinnmitnahmen: Nach der jüngsten Erholung hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Montag im frühen Handel wieder leicht nachgegeben. Kurz nach Handelsbeginn verzeichnete der Dax ein Minus von 0,4 Prozent bei 11.230 Punkten, nachdem er am Freitag zeitweise über die Marke von 11.300 Zählern geklettert war. Seit Weihnachten hatte sich der Dax Börsen-Chart zeigen zuletzt aus seinem Abwärtstrend befreit und fast 7 Prozent zugelegt. Zu den wenigen Gewinnern im Dax gehörte die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigenmit einem Plus von rund 2 Prozent, während die Aktien von RWE Börsen-Chart zeigen nach Verkündung des Kohleausstiegs in Deutschland um knapp 2 Prozent nachgaben.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte zwar am Freitag seine jüngste Rally fortgesetzt. Fünf Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA hatte US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit den Demokraten zur Wiedereröffnung der Regierung verkündet. Sein Tageshoch konnte der Dow aber nicht halten und für den Wochenstart in den USA zeichnen sich mit Blick auf die US-Futures Gewinnmitnahmen ab.

Die vorübergehende Einigung im US-Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten im Repräsentantenhaus vom Freitag schafft nach Ansicht von Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, für die Anleger keine neue Gewissheit, sondern verlängere die Ungewissheit. Derzeit sehe das Ganze eher nach einer Vertagung als nach einer Einigung aus. Ein neuer "Shutddown" in knapp drei Wochen sollte daher niemanden überraschen.

Im Anlegerfokus dürfte in der neuen Woche vor allem die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung stehen. "Die Erwartung der Anleger und die Erwartung der Fed gingen bislang aber massiv auseinander", stellte Altmann fest. Während die Börsianer bisher keine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr erwartet hätten, sei die Fed zuletzt von zwei weiteren Zinsschritten ausgegangen. Nun hofften nicht wenige Anleger auf ein Zurückrudern der Währungshüter.

"Um diesem Dilemma zu entkommen dürfte die Fed die Abhängigkeit zukünftiger Zinsentscheidungen von der wirtschaftlichen Entwicklung um so stärker betonen", so Altmann.

Deutsche Bank: Weitere Investments aus Katar?

Ferner nimmt in dieser Woche die Quartalsberichtssaison der Unternehmen Fahrt auf. Dabei werde sich zeigen, "wie gut sich die europäischen Unternehmen entwickelt haben und welche Bremsspuren Handelskonflikt und Brexit bereits hinterlassen haben", fügte Altmann hinzu.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien der Deutschen Bankf ür Aufmerksamkeit sorgen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, steht das Geldhaus vor weiteren Investments aus Katar. Sowohl der Zeitrahmen als auch die Höhe des Investments seien noch unklar. Beide Seiten kommentierten die Nachricht bislang nicht. Derzeit hält Katar gut 6 Prozent an der Bank. Die Deutsche-Bank-Papiere gewannen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag zuletzt 0,7 Prozent an Wert

Börsen in Asien am Montag kaum verändert

Die Börsen in Asien haben sich zum Wochenstart etwas schwächer präsentiert. Mit Spannung wird weiter die Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China beobachtet. Nach wie vor gibt es kein klares Signal für einen Durchbruch. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, sank um 0,02 Prozent auf 3183,78 Punkte. Der Indikator hatte in der vergangenen Woche bereits sein viertes Wochenplus in Folge eingefahren.

In Hongkong ging es für den Hang Seng am Montag um 0,11 Prozent auf 27 529,65 Punkte nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen gab zum Handelsschluss um 0,60 Prozent auf 20 649,00 Zähler nach.

Euro weiter über 1,14 US-Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1410 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1346 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt war die Rede von einem ruhigen Auftakt in die neue Handelswoche. An Konjunkturdaten stehen im Euroraum Geld- und Kreditzahlen der EZB auf dem Programm. Außerdem äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsident Mario Draghi.

In den USA werden keine wesentlichen Daten erwartet. Allerdings ist noch unklar, wann die zahlreichen Wirtschaftszahlen nachgereicht werden, die wegen der teilweisen Verwaltungsschließung auf Bundesebene verschoben wurden. Der "Shutdown" wurde nach einer politischen Einigung bis Mitte Februar ausgesetzt.

mit dpa und reuters