Die Hoffnung auf einen Brexit-Deal und robuste Vorgaben aus Asien haben den Dax Börsen-Chart zeigen zu Handelsbeginn am Freitag beflügelt. Der deutsche Leitindex startete mit einem Plus von 0,94 Prozent auf 11.235 Punkte in den Handel. Der Leitindex könnte sich wieder dem Hoch vom vergangenen Freitag oberhalb von 11 200 Punkten nähern. Händler verwiesen auf einen Bericht der britischen Zeitung "The Sun", demzufolge die nordirische Partei DUP zu Kompromissen bei einem Brexit-Deal bereit sein könnte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls zulegen. Der Bericht in der "Sun" trieb das Pfund zum Euro auf den höchsten Stand seit Mai 2017. Auch zum US-Dollar wertete das Pfund auf.

Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich für den Dax somit eine Stagnation ab. Vor einer Woche hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsdrama den Leitindex über die Marke von 11 200 Punkte auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember getrieben.

Aus fundamentaler Sicht könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex Impulse liefern. Der viel beachtete Frühindikator für die Stimmung in deutschen Unternehmen dürfte sich im Januar erneut abgeschwächt haben.

Im Aktienhandel auf Tradegate gaben Papiere von Infineon leicht nach im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Hier könnten ein schwacher Quartalsumsatz von Intel und ein enttäuschender Ausblick des IT-Riesen belasten. Am Vortag waren Infineon mit guten Vorgaben aus der Chip-Branche noch um mehr als 6 Prozent gestiegen. Andere Branchentitel wie Aixtron und Siltronicbauten hingegen vorbörslich die Gewinne vom Donnerstag noch aus.