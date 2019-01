Dax über 11.000 Punkten: Seit dem Zweijahrestief am 28. Dezember hat sich der Dax um mehr als 7 Prozent erholt

Der Dax fällt nach seiner Erholungsrally aus der Vorwoche wieder unter die Marke von 11.200 Punkten. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China sorgen für einen Dämpfer. Zudem legt Theresa May heute ihren "Plan B" für den Brexit vor.

Nach dem Ausbruch des Dax Börsen-Chart zeigen über die Marke von 11.000 Punkten am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montagmorgen eine Pause eingelegt. Der Leitindex gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 11.165 Punkte leicht nach. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen legte am Montag um 0,1 Prozent auf 23 203 Punkte etwas zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex vor allem wegen Spekulationen auf ein baldiges Ende im Handelsstreit zwischen China und den USA um knapp drei Prozent auf 11.205 Punkte zugelegt.

Auf die Stimmung drückt zu Wochenbeginn unter anderem, dass die Konjunktur in China 2018 so langsam wuchs, wie seit 28 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft sank auf 6,6 Prozent von 6,8 Prozent im Jahr 2017.

An Asiens Börsen haben trotz der enttäuschenden Zahlen aus China zu Wochenbeginn dennoch die Optimisten den Ton angegeben. Sie stützten sich vor allem auf positive Signale im Handelsstreit zwischen China und USA. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der Börse in Tokio schloss den Handel am Montag 0,3 Prozent fester bei 20.719 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,6 Prozent zu. "Der Markt ist im Erholungsmodus", sagte Analyst Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Institute.

Asiens Börsen trotz China-Zahlen knapp im Plus

Experten rechnen nun mit weiteren Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung in Peking. Dagegen lief es überraschend rund in der Industrie, die Produktion legte im Dezember um 5,7 Prozent zu. Die Börsen in Shanghai und Shenzen rückten je um ein halbes Prozent vor.

Daneben drehen sich die Diskussionen auf dem Börsenparkett erneut um den Brexit. Nachdem das Unterhaus den von Theresa May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abgeschmettert hatte, will die Premierministerin im Tagesverlauf ihren "Plan B" präsentieren.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und andere Indizes in Echtzeit

Aus den USA sind dagegen kaum Impulse zu erwarten, da die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen bleibt.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Freitag nach Börsenschluss in Europa seine Gewinne aus, er schloss 1,4 Prozent höher. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen rückte um ein Prozent vor und der S&P 500 gewann 1,3 Prozent. Dagegen gab die Aktie des E-Autobauers Tesla wegen eines Stellenabbaus um rund 10 Prozent nach.

Briten spielen wohl auf Zeit

Entscheidend für den weiteren Verlauf des Dax wird unter anderem sein, welchen "Plan B" die britische Premierministerin Theresa May am Montag vorlegt. Die Reise der Briten zum Ausstieg aus der Europäischen Union bleibe wohl chaotisch, prognostizierte Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt von der DZ Bank. "Vieles deutet nun auf eine Verschiebung oder zeitweise Absage des Brexit hin - natürlich bleibt aber auch das Risiko-Szenario des Chaos-Brexit."

Am 29. Januar wird das britische Parlament dann über den nächsten Entwurf entscheiden. Der ursprüngliche Plan war in der alten Woche krachend gescheitert. Das darauffolgende Misstrauensvotum überstand die Regierungschefin allerdings.

Flut von US-Firmenbilanzen: Intel und Ford öffnen ihre Bücher

Neben den Brexit-Verhandlungen rollt auch eine weitere Welle von US-Firmenbilanzen auf die Investoren zu. Unter anderem öffnen der IT-Konzern IBM (Dienstag), der Autobauer Ford (Mittwoch) und der Chip-Hersteller Intel (Donnerstag) ihre Bücher. Diesseits des Atlantik legt der Mobilfunker Vodafone am Freitag Zahlen vor.

Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf den Ifo-Index (Freitag), der die Stimmung in den deutschen Chefetagen widerspiegelt. Experten rechnen damit, dass sich diese auch zum Jahresbeginn nicht durchgreifend gebessert hat. Im Dezember sank das Barometer für das Geschäftsklima auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren.

EZB: Von Draghi nichts Neues

Wenige Wochen nach dem offiziellen Ende der Anleihekäufe erwarten Experten von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag keine neue geldpolitischen Entscheidungen. Angesichts einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten würden Anleger aber auf mögliche Änderungen der Wortwahl zum Ausblick achten. Außerdem erhofften sie sich Hinweise auf eine mögliche Neuauflage milliardenschwerer, lang laufender Billig-Kredite für Geschäftsbanken.

Die ersten dieser sogenannten TLTROs laufen zwar erst 2020 aus. Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr dürfen diese Gelder aber nicht mehr zur Berechnung bestimmter Finanzpolster herangezogen werden. Vor allem den kriselnden italienischen Banken droht dann eine Finanzierungslücke.

mit dpa und reuters