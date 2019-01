Die britische Premierministerin Theresa May: Mit 432 zu 202 Stimmen stimmten die Abgeordneten gegen das von May ausgehandelte Brexit-Abkommen

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abstimmung über das Brexit-Abkommen krachend verloren. Nichts anderes hatten Anleger erwartet. Der Dax nimmt wieder Kurs auf 11.000 Punkte. Auch der Euro und das britische Pfund reagieren kaum. Unternehmensseitig stehen BASF und Home24 im Blick.

Damit hatten die Märkte gerechnet: Das zwischen Großbritanniens Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen wurde vom britischen Parlament klar abgelehnt. Börsianer reagieren am Mittwoch entsprechend abgeklärt. Der Dax Börsen-Chart zeigen rückte kurz nach der Eröffnung um 0,3 Prozent auf 10.910 Punkte vor. Damit bleibt die runde Marke von 11.000 Punkten, an der der Dax zuletzt mehrmals gescheitert war, in Schlagdistanz. Am Dienstag hatte der Dax bereits 0,3 Prozent im Plus geschlossen. Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Deutsche Post Börsen-Chart zeigen, Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Continental Börsen-Chart zeigen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen für die mittelgroßen Unternehmen gewann 0,42 Prozent auf 22.732,29 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,43 Prozent hoch.

Beschwichtigend wirken laut Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zudem Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, der am Vortag vor dem EU-Parlament zwar vor einer erwarteten Wirtschaftsabschwächung sprach, aber nicht von einer Rezession ausgeht.

Mit 432 zu 202 Stimmen hatten die Abgeordneten in London am Dienstagabend gegen den Deal von Premierministerin Theresa May votiert. Der Machtkampf zwischen der Regierung und dem Parlament über den Brexit-Kurs dürfte sich nun noch weiter verschärfen. Großbritannien will die Europäische Union bereits am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt aus der Staatengemeinschaft ohne Abkommen. Für diesen Fall wird mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft gerechnet. May muss sich an diesem Mittwoch einer Misstrauensabstimmung stellen.

Abwechslung vom Thema Brexit verspricht der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed. Börsianer erhoffen sich vom sogenannten Beige Book Hinweise hinsichtlich einer möglichen Pause bei den Zinserhöhungen. In Griechenland muss sich im Tagesverlauf Ministerpräsident Alexis Tsipras einer Vertrauensabstimmung stellen, die er nach Einschätzung von Experten wohl überstehen wird. Die Koalition in Athen war am Wochenende über dem Streit um die Namensgebung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien zerbrochen.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,7 Prozent und die Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,7 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 20.443 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 2568 Punkte.

Bei den Unternehmen rückten erneut Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen und Commerzbank Börsen-Chart zeigen ins Rampenlicht. Dem "Handelsblatt" zufolge wirbt die Bundesregierung hinter den Kulissen für eine Fusion der beiden Geldhäuser. Die Aktien der Institute legten jeweils etwa eineinhalb Prozent zu.

Negative Nachrichten kommen aus dem Nebenwertesegment vom Online-Möbelversender Home24 Börsen-Chart zeigen, der im vergangenen Jahr weniger umgesetzt hat als zuletzt noch gehofft. Die im Sommer an die Börse gebrachte Rocket-Internet-Beteiligung hatte erst im November die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzplus von rund 30 Prozent auf mehr als 20 Prozent gesenkt.

Der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen denkt derweil offenbar über die Zukunft seines Pigment-Geschäfts nach. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Euro und Pfund reagieren kaum auf Mays Niederlage

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwochmorgen ebenso wie das britische Pfund wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Euro 1,1410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1424 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund hatte am Dienstagabend unter dem Strich nur wenig auf die deutliche Ablehnung des EU-Austrittsabkommens Großbritanniens reagiert.

