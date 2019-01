Börse Frankfurt: Nach leichten Verlusten am Vortag soll es am Dienstag im Dax wieder nach oben gehen

Am Tag der mit Spannung erwarteten Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus trauen sich Anleger aus der Deckung. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag höher starten. Am Montag hatte er wegen Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft 0,3 Prozent im Minus bei 10.855 Punkten geschlossen.

Unter Börsianern gilt als sicher, dass das Unterhaus die Scheidungsvereinbarung zwischen Großbritannien und der EU ablehnen wird. Die Frage ist, wie es dann weitergeht. Experten zufolge reichen die Möglichkeiten von einem ungeordneten Brexit über Neuwahlen, einem zweites Referendum bis zu einer Verschiebung des EU-Austritts auf unbestimmte Zeit.

Etwas Ablenkung verspricht die angelaufene US-Bilanzsaison. Im Tagesverlauf öffnen die Banken JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen und Wells Fargo Börsen-Chart zeigen ihre Bücher. Am Montag hatte die Citigroup mit Quartalseinnahmen unter Markterwartungen enttäuscht.

Zudem veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Berlin seine erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum in Deutschland. Von Reuters befragte Volkswirte rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund 1,5 Prozent gestiegen ist. Es wäre das neunte Wachstumsjahr in Folge.

An der Wall Street schlossen der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der S&P 500 am Montag jeweils ein halbes Prozent tiefer. Der Index der US-Technologiebörse, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen, verlor 0,9 Prozent. In Tokio rückte der Nikkei Börsen-Chart zeigen um ein Prozent vor. Die Börse dort war am Montag geschlossen geblieben.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Euro und britisches Pfund wenig bewegt

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1475 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1467 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Devisenmarkt auf das britische Pfund. Am Abend wird das britische Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union abstimmen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt. Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss und reichen von einer weiteren Abstimmung bis hin zu einem erneuten Referendum über den Brexit.

mit Nachrichtenagenturen