Chinas Exporte sind im Dezember eingebrochen. Der Dax gerät einen Tag vor der Brexit-Abstimmung erneut unter Druck. Die Aktie von Continental taucht erneut ab.

Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum haben den chinesischen Außenhandel am Jahresende stark belastet. Die Exporte seien im Dezember in Dollar gemessen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent gefallen, teilte die Regierung am Montag in Peking mit. Die Importe gingen sogar um 7,6 Prozent zurück. Experten hatten zwar mit einem schwachen Ergebnis gerechnet, dabei aber sowohl bei den Aus- als auch den Einfuhren noch ein Plus erwartet. Beide Werte fielen zudem so schlecht aus wie schon seit 2016 nicht mehr.

Das sind schwache Vorgaben für den Dax Börsen-Chart zeigen. Der deutsche Leitindex startete am Montag mit Verlusten von knapp ein Prozent in den Handel und droht unter die Marke von 10.800 Punkten zu fallen. Am Freitag hatte er noch knapp unter 11.000 Zählern notiert. Auch die US-Futures notierten am Montag Morgen klar im Minus.

Zusätzlich unter Druck gerät der Dax wegen der am Dienstag anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament. Der von Theresa May ausgehandelte Brexit-Deal mit der EU dürfte aller Voraussicht nach keine Mehrheit finden.

Chinas Börse unter Druck

Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten haben zum Wochenstart die Laune der Anleger in Asien getrübt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel am Montag um 0,87 Prozent auf 3067,78 Punkte, nachdem er sich in den vergangenen beiden Wochen mit moderaten Gewinnen nach dem Rückschlag 2018 ein Stück weit stabilisiert hatte. In Hongkong sank der Hang Seng Börsen-Chart zeigen am Montag zuletzt um mehr 1,51 Prozent auf 26 265,02 Zähler. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Aktie von Continental unter Druck

Die Aktie von Continental Börsen-Chart zeigen gehörte am Montag mit einem Minus von 3 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax Börsen-Chart zeigen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller rechnet 2019 wegen der schwachen Automärkte mit einer weiter sinkenden Profitabilität. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde im laufenden Jahr zwischen 8 und 9 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten bisher für das laufende Jahr eine Marge von zirka 9,2 Prozent auf dem Zettel. 2018 fiel die Marge auf zirka 9,2 (2017: 10,8) Prozent.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gegangen. Am Markt wurden neben einem stärkeren US-Dollar schwache Handelszahlen aus China als Grund genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,73 Dollar. Das waren 75 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 63 Cent auf 50,96 Dollar.

Euro zum Dollar etwas fester

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1475 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1533 Dollar festgesetzt.

Unter Druck standen zu Wochenbeginn dagegen der australische und der neuseeländische Dollar. Am Markt wurden schwache Daten vom chinesischen Außenhandel als Grund genannt. Nach Zahlen vom Montag gingen im Dezember sowohl die Ausfuhren als auf die Einfuhren zurück. Es waren die schwächsten Handelsdaten seit rund zwei Jahren.

Die Entwicklung lässt auf eine anhaltende Abschwächung der chinesischen Konjunktur schließen, mit der Australien und Neuseeland enge Handelsverbindungen pflegen. Auch für die Weltwirtschaft ist die Abschwächung eine schlechte Nachricht, weil China als "Werkbank der Welt" eine starke Nachfrage nach Vorleistungsgütern aus anderen Ländern und nach Rohstoffen entfacht.

Brexit-Abstimmung am Dienstag im britischen Parlament

Schon am Dienstag könnte es an den Börsen wieder hektischer zugehen. Dann stimmt das britische Unterhaus über das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ab. Der Ausgang ist offen, wobei nur wenige Beobachter von einer Mehrheit für den Vertrag ausgehen. "Spannend ist eher die Frage, wie hoch die Niederlage ausfällt", sagt Helaba-Experte Christian Apelt. May müsste dann binnen drei Tagen einen Plan B vorlegen.

"Deal, No-Deal, neues Referendum, Neuwahlen, Plan B, C oder D: Keine der Möglichkeiten findet derzeit eine Mehrheit, alles wirkt unwahrscheinlich", fasst Apelt zusammen. Er sieht eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass das auf den 29. März festgelegte Austrittsdatum um mehrere Monate verschoben wird. Anleger müssten somit noch länger um einen geordneten Brexit zittern. "Ein harter Brexit würde in Großbritannien sicherlich eine Wirtschaftskrise heraufbeschwören, auch für den Rest von Europa drohen erhebliche Wachstumseinbußen", sagt Volkswirt Stefan Bielmeier von der DZ Bank.

Eine neue Eskalationsstufe droht auch im Haushaltsstreit in den USA. Sollte die Haushaltssperre (Shutdown) für einen großen Teil der Behörden in der neuen Woche anhalten, wäre dies die längste ihrer Art, sagt Stratege John Vail vom Vermögensverwalter Nikko Asset Management. Mehr und mehr Staatsangestellte dürften dann ihre Arbeit niederlegen, was sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken werde. "Auch nach einer Normalisierung der Lage dürften die Märkte die Dysfunktionalität des politischen Betriebs nicht so schnell vergessen." Die Angst vor weiteren innerpolitischen Eskalationen dürfte die Wall Street belasten.

mit Nachrichtenagenturen