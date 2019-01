Der Dax nimmt am Mittwoch Kurs auf 11.000 Punkte. Unter den Anlegern macht sich Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China breit. Auch die Vorgaben aus Übersee sind positiv.

Die schwindende Angst vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft verhilft deutschen Aktienwerten zu Kursgewinnen. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,7 Prozent auf 10.884 Punkte zu. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine Annährung im Zollstreit zwischen den USA und China 0,5 Prozent im Plus bei 10.803,98 Punkten geschlossen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg um 0,76 Prozent auf 22.659,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann zugleich 0,53 Prozent auf 3071,13 Punkte.

Der Regierung in Peking zufolge sind die Handelsgespräche zwischen den USA und China abgeschlossen. Die Ergebnisse würden im Laufe des Tages präsentiert. Börsianer hatten die Verlängerung der ursprünglich auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen als Zeichen gewertet, dass beide Seiten an einer Lösung für den Zollstreit interessiert seien.

Daneben warten Börsianer gespannt auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MEZ). Von den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank erhoffen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen. Führende Notenbanker hatten zuletzt für eine behutsamere Gangart plädiert.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenund der Nasdaq Börsen-Chart zeigen beendeten die Sitzung jeweils 1,1 Prozent höher. Der S&P500 stieg um ein Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 20.427 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,3 Prozent auf 2560 Punkte.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählten die Papiere von Daimler Börsen-Chart zeigen, die sich um 2,2 Prozent verteuerten. Der Autobauer hatte den achten Jahres-Absatzrekord in Folge bekannt gegeben.

Euro etwas höher

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1458 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1440 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt. Im Handelsstreit zwischen den USA und China stehen die Zeichen weiter auf Entspannung. Zuletzt wurden Gespräche von Unterhändlern der beiden größten Volkswirtschaften der Welt überraschend verlängert. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut".

An den Finanzmärkten schöpften die Anleger wieder mehr Mut. Auch das britische Pfund konnte sich am Morgen etwas erholen. Es hatte am Vortag wegen der Sorge vor einem ungeregelten Brexit unter Druck gestanden. Vergleichsweise sichere Anlagen wie der japanische Yen standen dagegen unter Druck.

WTI-Öl erstmals seit Dezember wieder über 50 Dollar

Die Ölpreise sind am Mittwoch im Zuge einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen. Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließen den Preis für US-Öl erstmals seit Dezember wieder über die Marke von 50 US-Dollar steigen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 71 Cent auf 50,49 Dollar. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 59,48 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag.

Gestützt wurden die Ölpreise außerdem durch einen Rückgang der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 6,13 Millionen Barrel gefallen waren. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, wobei der Markt hier ebenfalls einen Rückgang der Ölreserven erwartet. Fallende Lagerbestände geben den Ölpreisen in der Regel Auftrieb.

