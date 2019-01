Der Dax dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. In den USA haben die Indizes ihre Erholung fortgesetzt.

Kursgewinne in Asien und den USA dürften dem Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag Rückenwind geben. Der deutsche Leitindex wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,2 Prozent schwächer bei 10.747,81 Punkte geschlossen.

Auf Trab halten dürfte Anleger weiterhin der Handelsstreit zwischen China und den USA. Delegationen beider Seiten beratschlagen in Peking über das weitere Vorgehen in dem seit Monaten anhaltenden Konflikt über höhere Zölle. Genau im Blick halten werden Investoren auch Daten zur Industrieproduktion in Deutschland sowie den Konjunkturindex zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach Börsenschluss in Europa weitgehend stabil gehalten. Der Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,7 Prozent und der und der Nasdaq rückte um 1,3 Prozent vor.

In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,8 Prozent fester bei 20.204 Zählern.

Rückkehr der Risikofreude

"Seit Freitag spricht alles für 'risk on'", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann und verwies dabei noch auf weitere Faktoren. Händler und Investoren, die die Sorge vor einer Rezession plage, seien am Freitag gleich von mehreren Seiten beruhigt worden. Abgesehen von den geldpolitischen Schritten der chinesischen Zentralbank hatte der monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA "massiv positiv" überrascht.

Die "beruhigenden Bemerkungen" des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hätten ihr Übriges beigetragen. Powell hatte wiederholt, er sei nach wie vor "moderat optimistisch" für die weltweit größte Volkswirtschaft USA. Und noch wichtiger: Er hatte betont, dass die Fed, falls nötig, ihr Wertpapierportfolio auch weniger rasch als bisher abbauen könne. Das sind laut Leuchtmann "klare Signale", dass die US-Notenbank bereit ist, früh zu reagieren und ihre Geldpolitik anzupassen, falls es konjunkturell klemmt.

Euro profitiert von Dollar-Schwäche - nimmt die Fed das Tempo raus?

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1420 US-Dollargehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend noch knapp unter 1,14 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zu nahezu allen wichtigen Währungen stand der Dollar zum Wochenauftakt unter Druck. Als Ursache hierfür gelten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag.

Powell hatte deutlich gemacht, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsentscheidungen die Sorgen der Finanzmärkte berücksichtigen werde. Außerdem werde die Notenbank angesichts der vergleichsweise geringen Inflation "geduldig sein" und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachten. Am Markt wurden diese Aussagen als Hinweis auf eher langsamere Zinserhöhungen gesehen, was den Dollar unter Druck setzte.