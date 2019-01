Der Dax hat zu Jahresbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Anleger haben die 21-Tage-Linie im Blick, die als wichtige Unterstützung gilt.

Nach der kräftigen Erholungsrally vom Freitag dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Montag weiter zulegen: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,44 Prozent höher auf 10.815 Punkte. Erneute Hoffnung auf ein Ende der Zollstreitigkeiten hatte den Dax wieder an seine 21-Tage-Linie geführt, die er nun erstmals seit Anfang Dezember wieder überwinden könnte. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Dax-Trend.

Im Handelskonflikt zwischen China und den USA soll es an diesem Montag mit dem Besuch einer US-Delegation im Reich der Mitte zu den ersten direkten Verhandlungen seit der Ankündigung eines "Waffenstillstands" Anfang Dezember kommen. Auch US-Jobdaten vom Freitag wurden positiv gewertet.

Derweil mehren sich die Stimmen der Strategen, die nach dem kräftigen Abschwung der Aktienmärkte zum Ausklang von 2018 Einstiegschancen sehen. So gab der "Bull & Bear-Indicator" der Experten von Merrill Lynch erstmals seit Juni 2016 wieder ein Kaufsignal.

Am Freitag hatte der Dax dank Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China 3,4 Prozent im Plus bei 10.767,69 Punkten geschlossen.

Dieses Thema wird Anleger weiter auf Trab halten, da mehrtägige Gespräche einer US-Handelsdelegation in Peking geplant sind. Nach den Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft in der vergangenen Woche blicken Börsianer zudem gespannt auf die anstehenden Konjunkturdaten. Im Tagesverlauf werden die deutschen und europäischen Einzelhandelsumsätze sowie die Auftragseingänge für langlebige US-Güter veröffentlicht.

Nikkei in Japan zieht deutlich an

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones beendete die Sitzung 3,3 Prozent und der Nasdaq 4,3 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 3,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen Index am Montag um 2,5 Prozent auf 20.057 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,6 Prozent auf 2530 Punkte.

US-amerikanisch-chinesisches Treffen im Zollstreit weckt Hoffnungen

Anfang kommender Woche wird eine US-Delegation in Peking zu erneuten Gesprächen zur Beilegung des Zollstreits erwartet. Er rechne bei diesem Treffen zwar noch nicht mit einem Durchbruch, sagte Edward Park vom Vermögensverwalter Brooks Macdonald. Allerdings seien die Erwartungen so niedrig, dass positive Überraschungen möglich seien.

Euro profitiert von Dollar-Schwäche - nimmt die Fed das Tempo raus?

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1420 US-Dollargehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend noch knapp unter 1,14 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zu nahezu allen wichtigen Währungen stand der Dollar zum Wochenauftakt unter Druck. Als Ursache hierfür gelten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag.

Powell hatte deutlich gemacht, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsentscheidungen die Sorgen der Finanzmärkte berücksichtigen werde. Außerdem werde die Notenbank angesichts der vergleichsweise geringen Inflation "geduldig sein" und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachten. Am Markt wurden diese Aussagen als Hinweis auf eher langsamere Zinserhöhungen gesehen, was den Dollar unter Druck setzte.

mit dpa und reuters