Händler erwarten auch am letzten Handelstag vor Weihnachten zunächst einmal Verluste. Im Fokus stehen die Aktien von Adidas, Puma und Delivery Hero.

Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest zeichnet sich für den Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag nochmals ein weiterer kleiner Abschlag ab. Vorbörslich erwartete Händler zum Handelsstart ein Minus von 0,20 Prozent auf 10.589 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen steuert gemessen an seinem Terminkontakt ebenfalls auf einen dünnen Abschlag zu.

Die größten Abstürze im Dax 2018 Platz 30: Deutsche Bank



Zum Jahresausklang hat die Aktie den tiefsten Stand seit 1974 erreicht. Allein seit Anfang 2018 ist der Börsenwert der Deutschen Bank um weitere 52 Prozent geschrumpft (Stand Mittwoch, 19. Dezember, 15 Uhr). Doch im Dax stehen die Verlierer aus Frankfurt bei Weitem nicht alleine am Ende ... Platz 29: Covestro



Der vor drei Jahren von Bayer abgespaltene Plastikhersteller Covestro ist erst im Frühjahr in den Dax aufgestiegen. Der niedrige Pegelstand des Rheins sorgte für Produktionsausfälle, die Börse für ein Kursminus von 50 Prozent im Jahresverlauf. Platz 28: Continental



Conti-Chef Elmar Degenhart sorgte mit zweieinhalb Gewinnwarnungen und einem Brandbrief an die eigenen Manager ("falsches Gleis") für Aufsehen. Vor dem geplanten Börsengang der Antriebssparte gab die Aktie 45,7 Prozent nach. Platz 27: Heidelbergcement



Die traditionell in Deutschland starken Branchen Chemie- und Autoindustrie sind besondere Sorgenkinder 2018. Aber am Bau läuft es doch? Nein, auch Heidelbergcement gab im Oktober eine Gewinnwarnung ab, die Aktie steht 40 Prozent unter dem Schlusskurs von Ende 2017. Platz 26: Deutsche Post



In den vergangenen Jahren wurde der Ex-Staatskonzern meist besonders im Weihnachtsgeschäft für den vom Onlinehandel beförderten Paketboom gefeiert. Inzwischen ist klar, dass dadurch auch die Kosten steigen. Die Brief- und Paketsparte schreibt rote Zahlen. Das Gewinnziel wurde im Juni kassiert, die Aktie steht 39 Prozent unter Vorjahr. Platz 25: Bayer



Der Chemieriese konnte Vollzug bei der Übernahme von US-Agrargigant Monsanto melden, dem teuersten Firmenkauf durch einen deutschen Konzern in der Geschichte - aus heutiger Sicht im Licht dräuender Schadenersatzklagen zu teuer. Bezahlen müssen vorerst die Beschäftigten mit dem Abbau von 12.000 Stellen. Die Aktionäre leisten mit einem Kursminus von 38,6 Prozent auch ihren Beitrag. Platz 24: Lufthansa



Im Vorjahr war die Fluggesellschaft noch der große Gewinner im Dax mit plus 150 Prozent. 2018 konnten die Lufthanseaten zwar von der Air-Berlin-Pleite profitieren, aber nicht das Flugchaos und die höheren Treibstoffkosten bewältigen. Bisher büßte die Aktie 36,3 Prozent ihres vorigen Werts wieder ein. Platz 23: Fresenius



Der Gesundheitskonzern Fresenius war bisher auf aggressives Wachstum gepolt - zu aggressiv, wie Konzernchef Stephan Sturm im Dezember einräumen musste. Die Rücknahme der Ziele bis 2020 schockierte die Anleger. Auf Jahressicht verlor die Aktie 35 Prozent an Wert. Platz 22: BASF



Der von Martin Brudermüller geführte Chemiekonzern sah zeitweise wie der stille Gewinner des Fusionsbetriebs aus, BASF konnte aus Kartellschutz abgegebene Betriebsteile von Bayer übernehmen. Doch auch die Ludwigshafener mussten ihre Ziele für 2018 kassieren und mit Anlegerskepsis klarkommen. Die Aktie rutschte seit Jahresbeginn um 34,2 Prozent ab. Platz 21: Thyssenkrupp



Beim Ruhrkonzern haben aktivistische Investoren die alte Führung vergrault, der neue Chef Guido Kerkhoff verheißt ihnen neben der Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata auch eine Spaltung in zwei Teile (Materials und Industrials). Erstmal kostet das jedoch Rendite. Die Aktie sackte um 34,1 Prozent ab. Platz 20: Daimler



In seinem letzten vollen Amtsjahr musste der langjährige Konzernlenker Dieter Zetsche ständig bei Politikern vorsprechen, mal bei Verkehrsminister Andi Scheuer (wegen Abgasen), mal bei US-Präsident Donald Trump (wegen Zöllen). Den Start ins Elektrozeitalter hat er sich anders vorgestellt, die Aktionäre auch - minus 33 Prozent. Dafür ist die Dividendenrendite von aktuell 7,4 Prozent Dax-Rekord. Platz 19: Fresenius Medical Care



Der Dialysespezialist ist einer der Gründe für die schwache Performance des Mutterkonzerns Fresenius. Für FMC selbst ging es um 32 Prozent abwärts. Platz 18: Infineon



In der (noch) boomenden Chipbranche hat sich der deutsche Konzern auf die Autoindustrie spezialisiert - nicht der heißeste Tipp für dieses Jahr. Die Aktie gab 23,8 Prozent nach. Platz 17: BMW



Gemessen an der Dividendenrendite von über 5 Prozent sieht die BMW-Aktie schon fast wie ein Schnäppchen aus - wären da nicht die hohen Risiken der Autoindustrie. Seit Jahresbeginn hat die BMW-Aktie 15,4 Prozent an Wert verloren - noch etwas mehr als der Dax insgesamt (16,4 Prozent). Platz 16: Siemens



Der Industriekonzern hat die interne Unruhe im Standortpoker einigermaßen beruhigt und die Medizintechniksparte Healthineers an die Börse gebracht. Für 2018 steht bislang dennoch ein Kursminus von 13,7 Prozent zu Buche. Platz 15: Henkel



Der Konsumgüterhersteller - der einzige Konzern im Dax mit einer Frau an der Spitze wenigstens des Aufsichtsrats (Simone Bagel-Trah) - steuerte auf ruhigeren Bahnen. Die Aktie gab um 12,8 Prozent nach. Platz 14: Volkswagen



Minus 11,7 Prozent heißt es für die Vorzugsaktie der Wolfsburger, im Branchenvergleich noch ganz gut - auch wenn der Ausgangspunkt des Abgasskandals für weitere negative Nachrichten wie Milliardenstrafen, die Haft des Audi-Chefs oder Verzweiflungsrufe von Konzernchef Herbert Diess gut war. Platz 13: Allianz



Finanziell stimmen die Ergebnisse für den Versicherungskonzern, der von Aktionären auch für die regelmäßigen Ausschüttungen geschätzt wird (Dividendenrendite: 5 Prozent). Strategisch verbreitet Konzernchef Oliver Bäte aber eher Unsicherheit. Der Börsenwert sank um 7,9 Prozent. Platz 12: Beiersdorf



Der Hamburger Hersteller von Nivea und Tesa bewegt sich zumeist unter dem Radar der Öffentlichkeit, so auch der neue Chef Stefan de Loecker. Die Aktie gab um 5,5 Prozent nach, zählt aber immer noch zu den teuersten im Dax gemessen am Verhältnis zum erwarteten Gewinn. Platz 11: Linde



Die Aktie des Gasherstellers läuft außer Konkurrenz - die heute im Dax notierte Aktie der irischen Gesellschaft Linde plc gibt es nämlich erst seit Ende Oktober nach der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair. Seitdem verlor sie 5,4 Prozent. Die vor dem Squeeze-out stehenden Aktionäre der alten Linde AG können mit der Abfindung von 189,46 Euro noch 4,4 Prozent Plus seit dem Jahreswechsel verbuchen. Platz 10: SAP



Der Anbieter von Firmensoftware kann sich weiterhin Deutschlands wertvollster Konzern nennen, gemessen an der Marktkapitalisierung - als einziger Dax-Wert mit mehr als 100 Milliarden Euro. In diesem Jahr schrumpfte er moderat, um 4,6 Prozent. Platz 9: Eon



Der Stromkonzern von Johannes Teyssen (links) konnte mit Ex-Wettbewerber RWE (rechts Rolf Martin Schmitz) die Neuaufteilung des deutschen Energiemarkts besiegeln. Die Aktie des künftigen Netz- und Vertriebsspezialisten gab 1 Prozent nach. Platz 8: Vonovia



Als Deutschlands größter Vermieter profitiert der Wohnungskonzern von den steigenden Mieten - bekommt inzwischen aber auch Proteste zu spüren, was sich sogar aufs Geschäft auswirkt. Die Aktie stieg 2018 leicht um 0,9 Prozent. Platz 7: Deutsche Telekom



Die T-Aktie hat schon verschiedene Reinkarnationen erlebt, als Wachstumsstar, Symbol für den Börsenkater, Dividendenwert, dann wieder Wachstumshoffnung - und nun doch wieder in eher langweiligen Gefilden. Seit Jahresbeginn ging es um 3,8 Prozent aufwärts. Platz 6: Munich Re



Aktionäre des Rückversicherungskonzerns sind auf Ruhe und hohe Dividende abonniert - solange keine großen Naturkatastrophen die Schadensbilanz verhageln. In diesem Jahr stieg die Aktie um 5,1 Prozent. Platz 5: Merck



Der Pharma- und Chemiekonzern aus Darmstadt war nach einem enttäuschenden Jahr 2017 wieder bei den Anlegern gefragt - wenn auch nicht allzu sehr. Die Aktie stieg um 5,2 Prozent. Platz 4: Deutsche Börse



Ob die Kurse steigen oder fallen - Hauptsache, es wird gehandelt; und der Börsenbetreiber verstrickt sich nicht selbst in Abenteuer wie zuvor mit der Londoner Börse. Börsenchef Theodor Weimer (rechts) ist im 30. Jahr des Bestehens des Dax mit plus 8 Prozent für seine eigene Firma feierlich zumute - auch wenn der Dax selbst nicht so gut aussieht. Platz 3: Adidas



Im WM-Jahr musste der führende Fußballausrüster ein Debakel seiner teuersten Mannschaft (der deutschen) erleben, Konkurrent Nike errang den Titel mit Frankreich. Doch während die Adidas-Aktie im deutschen Siegjahr 2014 abstürzte, war sie diesmal mit plus 11,6 Prozent eine der stärksten im Dax - das Modegeschäft hat sich längst von den großen Events des Sportmarketings abgekoppelt. Platz 2: RWE



Künftig will RWE nach der Übernahme der Ex-Tochter Innogy und der Erneuerbaren Energien von Eon als größter Ökostromanbieter des Landes auftreten. Vorerst steht er als Symbol für die geschmähte Kohle. Die Aktie gewann trotz der heftigen Proteste und Rückschläge vor Gericht 13,8 Prozent an Wert. Platz 1: Wirecard



Anstelle der altehrwürdigen Commerzbank zog im September der Finanzdienstleister Wirecard in den Dax ein, der den Banken die margenschwache Zahlungsabwicklung im Onlinehandel streitig macht - dabei aber nach eigenen Angaben rätselhafterweise selbst dicke Margen einstreicht. Und dann sind die Aktionäre noch bereit, für die Wachstumsstory mehr als das 40-Fache des Jahresgewinns zu zahlen. So ging es für die Wirecard-Aktie 2018 um 47,5 Prozent aufwärts.

Die Vorgaben aus Übersee geben dem Dax dabei die Richtung vor. Fallende Kurse an der Wall Street zogen bereits die asiatischen Märkte überwiegend ins Minus - und dem dürfte sich nun auch der Dax nicht entziehen können. Bei dem deutschen Leitindex könnte sich nun für Charttechniker eine interessante Konstellation ergeben: Bei 10.550 Punkten sehen viele von ihnen eine wichtige Unterstützung. Taucht er darunter, könnte weiteres Ungemach drohen.

Mit den erneuten Verlusten würde der Dax Börsen-Chart zeigen eine schwache Vorweihnachtswoche eintüten. Bis Donnerstag stand der Leitindex bereits mit 2,3 Prozent im Minus, nun dürften ein paar Verlustpunkte hinzu kommen. Seit Jahresanfang summieren sich die Abschläge inzwischen schon auf fast 18 Prozent. 2018 wird damit für den Dax wohl das erste Verlustjahr seit 2011.

Zum Wochenausklang müssen Anleger zum sogenannten "Hexensabbat" noch einmal mit größeren Schwankungen rechnen. Weil an diesem Tag an den Terminbörsen Kontrakte auf Aktien und Indizes auslaufen, versuchen Anleger die Kurse in letzter Minute noch in ihre Richtung zu beeinflussen - insbesondere vor dem Jahreswechsel. Anfällig dürften die Kurse auch wegen bereits ausgedünnter Handelsumsätze sein, weil erste Investoren ihre Bücher vor den Feiertagen schon geschlossen haben dürften.

In den USA sorgt derweil die Politik wieder für Schlagzeilen. So zeigt sich US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen einen drohenden Regierungsstillstand hart: Er werde kein Finanzierungsgesetz unterzeichnen, wenn es nicht die "perfekte Grenzsicherung" beinhalte. Nach Trumps Sichtweise ist darunter eine Grenzmauer zu Mexiko zu verstehen. Ferner wechselte Trump seinen Verteidigungsminister James Mattis aus.

Adidas und Puma nach Nike-Zahlen gefragt

Unter besonderer Beobachtung stehen am Freitag die Papiere von Sportartikelherstellern nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nike Börsen-Chart zeigen . Der US-Konkurrent hatte am Vorabend starke Kennziffern präsentiert, die nachbörslich bei der Nike-Aktie für kräftigen Rückenwind sorgten. Adidas Börsen-Chart zeigen und Puma Börsen-Chart zeigen legten daraufhin am Morgen auf Tradegate um bis zu 1,8 Prozent zu.

Ferner lohnt sich der Blick auf Delivery Hero Börsen-Chart zeigen, die Aktie gab vorbörslich moderat um 0,25 Prozent nach. Der Essenszusteller verkauft sein Deutschland-Geschäft für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten takeaway.com . Über eine Fusion der beiden Schwergewichte des hart umkämpften Liefermarkts wurde am Markt schon länger spekuliert.

Außerhalb der großen deutschen Indizes sorgt SLM Solutionsam Morgen mit einem vorbörslichen Kursrutsch um 14 Prozent für Aufsehen. Der 3D-Druckerhersteller verschreckt seine Anleger mit erneuten Zielsenkungen. Anstatt einer bislang versprochenen Steigerung soll der Umsatz nun in diesem Jahr im zweistelligen Prozentbereich sinken. Die operative Marge (Ebitda) dürfte im negativen zweistelligen Bereich ausfallen.

