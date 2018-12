Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen zum vierten Mal in diesem Jahr erhöht - trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump. 2019 sind angesichts der abflauenden Konjunktur nur noch zwei Zinsschritte geplant. An den Börsen ging es nach dem Fed-Ausblick weiter abwärts: Dow und Nasdaq knickten ein, und der Dax taumelt Richtung Jahrestief.

Vier Zinserhöhungen im Jahr 2018, doch ein behutsameres Tempo im Jahr 2019: Am Mittwoch Abend entschied die amerikanische Notenbank, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um einen Viertelpunkt und damit zum vierten Mal in diesem Jahr anzuheben. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Fed treibt damit den Preis des Geldes in einer Zeit weiter nach oben, in der die Europäische Zentralbank am Nullzins festhält und sich nur langsam vom jahrelangen Krisenmodus löst. Auch in Japan ist eine Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik nicht in Sicht.

An der Börse reagierten Anleger mit weiteren Verkäufen. Vor allem der Ausblick auf 2019 gefiel den Investoren nicht: Angesichts der abflauenden Konjunktur will die Fed ihr Tempo bei den Zinserhöhungen spürbar drosseln. An der Wall Street waren die Kurse nach der Fed-Erklärung auf Talfahrt gegangen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen verlor 1,5 Prozent, der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen sogar 2,2 Prozent.

Dow Jones knickt ein, Dax stürzt auf Zweijahrestief

Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen dürfte angesichts der schwachen Vorgaben aus den USA weiter abstürzen und den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren markieren. Nach vorbörslichen Berechnungen dürfte der Dax mit einem Verlust von knapp 2 Prozent in den Handel starten und unter die Marke von 10.600 Zählern fallen.

Der Zinsausblick der US-Notenbank hat am Donnerstag auch die Aktienmärkte in Japan belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index verlor am Donnerstag im Verlauf 1,7 Prozent auf 20.631 Punkte. Zwischenzeitlich war er auf unter 20.600 Zähler abgesackt, den tiefsten Stand seit Ende März. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,4 Prozent auf 1534 Stellen nach.

Euro kaum verändert - Fed will 2019 Tempo rausnehmen

Der Euro zeigte sich unterdessen kaum verändert. Ein Euro wurde mit 1,1380 Dollar bewertet und kostete damit etwas mehr als im späten New Yorker Handel.

Angesichts einer absehbar abkühlenden Konjunktur schwenkt die US-Notenbank Fed auf einen weniger aggressiven Kurs um. Sie signalisierte am Mittwoch für nächstes Jahr zwei Zinserhöhungen und damit nur noch halb so viele wie 2018. Noch im September hatten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell drei Schritte nach oben ins Auge gefasst. Die Federal Reserve hat mit ihren regelmäßigen Zinserhöhungen auf ein außergewöhnlich starkes Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von voraussichtlich drei Prozent reagiert. 2019 dürften aber Schätzungen der Fed zufolge nur noch 2,3 Prozent herausspringen.

Kritik von Trump perlt an Fed-Chef Powell ab

US-Präsident Donald Trump fürchtet, dass die Notenbank mit ihrem Vorgehen den Aufschwung abwürgen könnte - und hat sie deswegen scharf angegriffen. Diese Kritik perlt an den Währungshütern allerdings ab, wie Powell betonte: "Nichts wird die Fed von ihrem Kurs abbringen, wenn wir denken, dass es der richtige Weg ist."

Ökonom Sven Lehmann vom Vermögensverwalter HQ Trust sagte, vor dem Hintergrund der drastischen Steuersenkungen der Trump-Regierung müsse die Fed eine Überhitzung der Wirtschaft im Auge behalten. Auch Fed-Beobachter Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim hält den Schritt für angebracht: "Es ist richtig, dass die Fed auf Normalisierungskurs bleibt und sich weder von der Polemik aus dem Weißen Haus oder schlechteren Konjunkturdaten davon abhalten lässt."

Laut Powell nähert sich die Zentralbank einem Zinsniveau, mit dem die Wirtschaft weder angeschoben noch gebremst werde. Daher sei nun ein behutsames Vortasten ratsam. Für 2019 geht er weiter davon aus, dass die Fed mit ihrer Geldpolitik kein Hemmschuh für die Konjunktur sein wird: "Sie wird der Wirtschaft aber weniger Schub verleihen."

mit dpa und reuters