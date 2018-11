Der Dax dürfte kaum verändert in den Handel starten. Nach dem Thanksgiving Feiertag wird heute der Handel in den USA wieder aufgenommen. Italien und der Brexit bleiben Thema an den Märkten.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge leicht im Plus starten. Am Donnerstag hatte er wegen des anhaltenden Streits um den italienischen Haushalts 0,9 Prozent im Minus bei 11.138,49 Punkten geschlossen.

Das Thema Italien treibt Anleger weiter um. Zudem wirft der EU-Sondergipfel am Wochenende seine Schatten voraus. Dort sollen die Staats- und Regierungschefs den ausgehandelten Brexit-Deal absegnen. Spanien hat bereits wegen offener Fragen um die britische Exklave Gibraltar an der Südspitze der iberischen Halbinsel mit Ablehnung gedroht. Ansonsten stehen die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

Die Wall Street liefert dem deutschen Aktienmarkt keine Impulse. Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen und schließen am Freitag vorzeitig. In Tokio wurde zum Wochenschluss ebenfalls nicht gehandelt.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag weiter um die Marke von 1,14 US-Dollar herum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1405 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1409 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften die Impulse für den Devisenhandel voraussichtlich überschaubar bleiben. In den USA herrscht feiertagsbedingte Ruhe, weil die Amerikaner das Thanksgiving-Fest feiern. In Europa werden nur wenige Konjunkturdaten erwartet, es treten allerdings einige Notenbanker vor das Mikrofon. Unter anderem wird sich Bundesbankchef Jens Weidmann zu Wort melden.