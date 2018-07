Börse Dax gibt Gewinne ab, Dow Jones und Nasdaq im Plus

Der deutsche Aktienmarkt wagt nach dem jüngsten Zoll-Schock einen Erholungsversuch. Auch die US-Börsen sind am Nachmittag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Doch Anleger bleiben vorsichtig.

Auf und Ab an der Börse: Nach dem schwachen Börsenverlauf zur Wochenmitte hat sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag zunächst stabilisiert. Er folgte dem leichten Erholungstrend der wichtigsten Börsen Asiens. Zeitweise legte der Index um 0,7 Prozent zu und kletterte wieder über die Marke von 12.500 Punkten: Da in den USA der Dow Jones am Nachmittag jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder abgab, schmolz das Plus im Dax bis zum Nachmittag auf 0,2 Prozent zusammen.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten die Pharmawerte Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen und Merck Börsen-Chart zeigen. Zu den Verlierern zählten erneut die Bankenwerte Commerzbank Börsen-Chart zeigen und Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen, und auch europaweit tendierten Bankenwerte im Minus.

Anleger bleiben vorsichtig. Die Eskalationsbereitschaft von US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China bleibt nach wie vor ein zentrales Thema an den Börsen. Angesichts der Nervosität der Investoren und deren Angst vor einem handfesten Handelskrieg könnten daher weitere Verluste drohen.

Dow Jones etwas fester, Nasdaq mit deutlicher Erholung

Auch an der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag wieder Land gesehen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte zuletzt 0,5 Prozent zu. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen kletterte stärker und gewann zuletzt 1,1 Prozent.

Vor allem die Aussicht auf gute Firmenbilanzen mache vielen Anlegern Mut, sagte ein Händler. Man setze darauf, dass die jüngsten Steuersenkungen die Gewinne der Unternehmen sprudeln ließen. Allerdings werde man auch mit Argusaugen die Ausblicke prüfen, um zu sehen, ob der Handelskonflikt Spuren hinterlassen habe.

Der Anstieg der US-Verbraucherpreise stützte Spekulationen auf weiter steigende US-Zinsen. Mit einer Jahresrate von 2,9 Prozent ist die Inflation in den USA wieder so hoch wie zuletzt im Februar 2012.

Broadcom-Aktie stürzt nach Offerte für CA ab

Mit seiner milliardenschweren Übernahmeofferte für den Softwareanbieter CA erwischte Broadcom die Anleger auf dem falschen Fuß. Die Aktien stürzten um über 15 Prozent ab. CA zogen im Gegenzug um 18 Prozent an.

Erleichtert reagierten die Anleger auf den Zwischenbericht von Delta Air Lines: Die Aktien stiegen um zwei Prozent. Der Gewinn der Fluggesellschaft war weniger stark als erwartet gefallen. Am Mittwoch hatte America Arlines die Anleger mit einer schwachen Prognose verprellt.

Dollar zum Euro kaum verändert

Der Dollar notierte am Donnerstag zum Euro kaum verändert. Dass der US-Dollar aktuell zu vielen Währungen eher aufwertet, stützt nach Ansicht von Börsianern zurzeit hingegen die Aktienmärkte in Asien.

Der Euro kostete zuletzt 1,1682 US-Dollar und hielt sich damit weiter unter 1,17 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1735 Dollar festgesetzt.

Nebenwerte: Gerresheimer und Nordex gefragt

Im MDax Börsen-Chart zeigen sprangen die Gerresheimer Börsen-Chart zeigen -Aktien nach dem am Vorabend angehobenen Umsatzausblick um 10,3 Prozent hoch. Zwar waren die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal etwas schwächer als erwartet ausgefallen, ein Händler hob aber noch zwei Großaufräge sowie die Übernahme von Sensile Medical positiv hervor. Das schweizerische Unternehmen entwickelt Pumpen zur Verabreichung von Medikamenten.

Für Nordex Börsen-Chart zeigen ging es im TecDax Börsen-Chart zeigen um 2,7 Prozent nach oben, nachdem der Windkraftanlagenbauer im zweiten Quartal nach Leistung fast doppelt so hohe Aufträge eingesammelt hatte wie ein Jahr zuvor.

Asiens Börsen starten Erholungsversuch nach Ausverkauf

In Asien stiegen die Börsen am Donnerstag nach einem Ausverkauf am Vortag. Japans Nikkei 225 Börsen-Chart zeigenliegt zur Stunde 1,26 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng Börsen-Chart zeigen gewinnt 0,71 Prozent und Chinas CSI 300 notierte gut 2 Prozent stärker.

Der im Handelskrieg zwischen Peking und Washington zum Spielball gewordene chinesische Konzern ZTE Börsen-Chart zeigen kann derweil bald wieder bei Zulieferern in den Vereinigten Staaten einkaufen. Der Telekomausrüster und das US-Handelsministerium unterzeichneten als letzten Teil eines Vergleichs von Anfang Juni eine Treuhandvereinbarung.

