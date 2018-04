Börse Dax startet schwächer - Ölpreis nahe Drei-Jahres-Hoch

Zur Großbildansicht REUTERS Öl-Plattformen im Persischen Golf

Die Sorgen von Anlegern vor einer wachsenden Inflation dämpfen die Stimmung an der Börse. Der Dax Börsen-Chart zeigen eröffnete den Handel am Freitag 0,2 Prozent schwächer bei 12.545 Punkten. Für die Woche zeichnete sich damit ein Plus von immer noch fast 1 Prozent ab. Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen ging es zum Wochenschluss um 0,20 Prozent auf 26 073,49 Punkte nach oben, während der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen um 0,18 Prozent auf 2634,09 Punkte nachgab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab leicht nach.

"Der rapide Anstieg der Rohstoffpreise - vor allem Öl - hat eine Rückkehr der Zinsängste verursacht", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Sollten die Rohstoffpreise weiter steigen, könne dies dazu führen, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen schneller erhöhe als bislang erwartet.

Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Ölsorte Brent gab zwar etwas nach auf 73,71 Dollar, notierte damit aber nur knapp unter seinem Dreieinhalb-Jahres-Hoch vom Donnerstag. Investoren sorgten sich davor, dass die seit Sommer deutlich gestiegenen Ölpreise negativ auf die Weltwirtschaft durchschlagen, sagte CMC-Markets-Analyst Michael Hewson.

Auf den Verkaufslisten standen auch die Aktien von Chipentwicklern, nachdem der Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor (TSMC) vor einer weltweit schwächeren Smartphone-Nachfrage gewarnt hatte. Die Infineon-Papiere Börsen-Chart zeigen fielen im Dax um 1,2 Prozent, die Aktien des Chipherstellers Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen gaben im TecDax Börsen-Chart zeigen rund ein Prozent nach.

Größter Gewinner im Dax war RWE Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Die Aktien profitierten von einer Kaufempfehlung der französischen Bank Societe Generale.

Börsentag im Zeichen der Unternehmensberichte

Durchwachsene Signale lieferte indes der Start der Berichtssaison der Unternehmen. Vor allem der starke Euro Börsen-Chart zeigen wird als Störfeuer gesehen, nachdem der Autozulieferer Continental Börsen-Chart zeigen auch wegen Wechselkursbelastungen bei seinen Zielen zurückrudern musste.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba sieht den Dax in diesem Umfeld vor einem Richtungsentscheid. So zeichnet sich für den Index bereits die vierte Gewinnwoche in Folge ab. Allerdings biss er sich am Vortag zunächst die Zähne am Widerstand über 12 600 Punkten aus. An solchen Marken tendieren Investoren oft zu Gewinnmitnahmen. Sollte der Dax zum Wochenschluss nachgeben, wäre das ein weiteres eher negatives Signal, erklärte Schmidt.

