Zahlenflut im Dax Dax könnte Rekordlauf fortsetzen

Der Dax startet mit leichten Verlusten in die neue Woche, in der 13 Dax-Konzerne ihre Bilanzen offenlegen werden. Die Aktie der Deutschen Telekom bricht nach dem Aus für die Fusion Sprint / T-Mobile ein. Dagegen klettert der Ölpreis nach der Absetzung mehrerer saudischer Prinzen auf ein Zweijahreshoch.

Der Dax dürfte an einem mit Geschäftsberichten zahlreicher Unternehmen vollgepackten Dienstag Kurs auf sein Rekordhoch nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 503 Punkte und damit 0,25 Prozent über seinem letzten Schluss. Erst vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer eine Bestmarke bei 13 505 Zählern erklommen.

Mit seinem jüngsten Ausbruch sei der Weg frei für einen fortgesetzten Anstieg im Tempo der seit 2016 dominierenden Trendbewegung, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Solange zwischenzeitliche Rückschläge in einem überschaubaren Rahmen verliefen, bleibe die positive Prognose intakt.

Gute Vorgaben liefert einmal mehr der anhaltende Rekordlauf der Wall Street, wo Übernahmen und Geschäftszahlen der Unternehmen Rückenwind verliehen. Hierzulande dürfte die Quartalsberichtssaison mit Zahlen etwa des Autobauers BMW für Bewegung sorgen. Auf der Konjunkturseite steht die deutsche Industrieproduktion im Fokus. Zudem spricht EZB-Präsident Mario Draghi auf einer Konferenz zur Bankenaufsicht.

Neuer Notenbankchef Powell bleibt ein Thema

Großes Gesprächsthema an den Börsen wird nach Einschätzung von Analysten auch die Ernennung von Jerome Powell zum neuen Chef der US-Notenbank Fed bleiben. Der 64-Jährige soll im Februar das Amt von Janet Yellen übernehmen. "Powells Nominierung gilt als Signal für geldpolitische Kontinuität", sagt Anna Stupnytska, Ökonomin beim Vermögensverwalter Fidelity. "Auf kurze Sicht dürfte sich daher an den sehr behutsamen Zinserhöhungen nichts ändern." Börsianer gehen davon aus, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen erneut anheben wird, es wäre die dritte in diesem Jahr.

Offen für Deregulierung

Auch der Finanzbranche dürfte Powell gelegen kommen, da er als offen für eine Deregulierung der Banken gilt, die nach der globalen Finanzkrise stärker an die Kandare genommen wurden. "Er wird allerdings kaum für eine vollständige Rückabwicklung der Regulierungen zu gewinnen sein", macht Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner deutlich.

