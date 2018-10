Nach den jüngsten Kursverlusten wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen anhaltender US-Zinsspekulationen und des Zollstreits zwischen den USA und China 1,5 Prozent schwächer bei 11.539,35 Punkten geschlossen.

Der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, hat die starken Verluste an den Börsen derweil als Korrektur, nicht aber als Vorbote eines größeren Absturzes eingeordnet. Zum einen stünden die Ausschläge derzeit vor allem in Verbindung mit Kursbewegungen im Technologiesektor, sagte Weidmann am Freitag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Bali. Man müsse die Entwicklung zudem auch mit der Lage in den USA sehen, wo einige Kurse seit dem Frühjahr stark angestiegen waren. "All das veranlasst mich, das eher als Korrektur einzuordnen", so Weidmann.

Er betonte zugleich, das größte Risiko für die Weltwirtschaft gehe derzeit von einer möglichen weiteren Eskalation im Handelsstreit insbesondere zwischen den USA und China aus. In einem von hoher Nervosität geprägten Handel rutschte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt unter die Marke von 25 000 Punkten. Der Index verlor allein seit Mittwoch über fünf Prozent. Auch der deutsche Dax gab deutlich nach. Die Furcht vor steigenden Zinsen und der globale Handelsstreit gelten als Auslöser für die Börsenkrise.

Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Einen längerfristigen Schub für die Kurse erhoffen sich Anleger nun von der anlaufenden US-Berichtssaison. Sie rechneten mit Zuwächsen beim Quartalsgewinne von durchschnittlich 20 Prozent und mehr. Am Freitag wollen unter anderem die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher öffnen. Außerdem stehen die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes ihre Kursverluste nach Börsenschluss in Deutschland ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 2,1 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 1,3 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 2,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,2 Prozent auf 22.544 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 2592 Punkte.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und ist über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1607 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1575 Dollar festgesetzt.

Im Verlauf der Handelswoche ist der Euro um mehr als einen Cent gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer breitangelegten Dollar-Schwäche. Zuletzt hatten starke Kursverluste an den New Yorker Aktienmärkten und eine scharfe Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an der Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Erwartungen an weitere schnelle Zinserhöhungen in den USA gedämpft und den Dollar belastet.

Zu den Verlieren am Devisenmarkt zählte am Morgen auch die Währung Chinas. Der Yuan geriet nach der Veröffentlichung neuer Handelsdaten unter Druck. Chinas Handelsüberschuss mit den USA erreichte im September einen Rekord von 34 Milliarden US-Dollar, was die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften weiter anfachen und zu einer weiteren Eskalation im Handelsstreit führen könnte.

luk, dpa-afx, reuters