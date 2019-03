Der Dax Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag nach dem moderaten Vortagesplus kaum von der Stelle bewegt. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten nach der Eröffnung 0,03 Prozent auf 11.575 Punkte. Beim MDax Börsen-Chart zeigen als Index für die mittelgroßen Unternehmen gab es ein Plus von 0,17 Prozent auf 24900´Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte ebenfalls moderat zu.

Die britischen Abgeordneten stimmen an diesem Donnerstag über eine Verschiebung des Brexits ab. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May sollen sich die Parlamentarier zwischen einer kurzen und einer langen Verschiebung des EU-Austritts entscheiden. Voraussetzung für eine Verlängerung der Frist ist aber, dass alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem zustimmen. Eigentlich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen - in gut zwei Wochen.

"Ein chaotischer Brexit ist erst mal vom Tisch, aber das Brexit-Chaos bleibt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Die britischen Abgeordneten stimmen am Abend über eine Verschiebung des Brexits ab. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May sollen sich die Parlamentarier zwischen einer kurzen und einer langen Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union entscheiden.

Die Anleger seien sehr entspannt, dies sei aber eine "gefährliche Ruhe", so Altmann. Der Experte verwies darauf, dass vor allem Profi-Anleger der Aktienrally mehr und mehr misstrauten. Dies zeige die Nachfrage nach Absicherung in Form von sogenannten Put-Optionen. An diesem Freitag ist großer Verfall an den Terminbörsen.

Derweil geht die Berichtssaison in eine weitere Runde. Die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen rutschten mit einem Abschlag von 3,9 Prozent ans Dax-Ende. Der Konzern verdiente im vergangenen Jahr wegen vieler Flugausfälle und dem Ausbau der Billigtochter Eurowings weniger. Die gestiegenen Kerosinpreise sollen auch im laufenden Jahr noch stärker auf das Ergebnis drücken.

Auch RWE Börsen-Chart zeigen überzeugte seine Investoren mit den Zahlen des vergangenen Jahres nicht. Die Aktien fielen um 3 Prozent. Das Ergebnis des Energieversorgers schrumpfte auf 1,5 Milliarden von 2,1 Milliarden Euro. Das war ein größer Rückgang als von Analysten erwartet.

Im MDax kletterten die Titel von Gea Group Börsen-Chart zeigen um 8,3 Prozent. Der Anlagenbauer erzielte zwar trotz höherer Umsätze 2018 einen geringeren Gewinn. Analysten hoben aber die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Prognosen als positiv hervor.

Der Dünger- und Salzproduzent K+S Börsen-Chart zeigen will die zahlreichen trockenheitsbedingten Probleme des vergangenen Jahres endlich hinter sich lassen. Eine gute Nachfrage nach Düngemitteln, die steigende Produktion des neuen kanadischen Werkes Bethune und der erwartete Wegfall der abwasserbedingten Produktionsunterbrechungen im Werk Werra stimmen den Konzern zuversichtlich. Auf Tradegate legten die Papiere ebenfalls zu.

Geschäftszahlen präsentierten auch die im Nebenwerte-Index SDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien des Motorenbauers Deutz Börsen-Chart zeigen und des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson Börsen-Chart zeigen. Auf Tradegate lagen die Anteilsscheine beider Unternehmen deutlich im Plus.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Euro und britisches Pfund geben nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen und das britische Pfund haben am Donnerstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Markt wurde dies mit dem stärkeren US-Dollar erklärt. Am Morgen kostete ein Euro 1,1320 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1303 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund hält sich trotz des festgefahrenen Brexits erstaunlich gut. Am Mittwoch war das Pfund zum Dollar auf den höchsten Stand seit vergangenen Juni und zum Euro auf den höchsten Stand seit Mai 2017 gestiegen. Fachleute erklären die Robustheit der britischen Währung mit der großen Abneigung der Marktteilnehmer gegen einen ungeordneten Brexit. Deshalb profitiert das Pfund von jeder Entwicklung, die gegen einen chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU spricht.

Ölpreise auf Viermonatshoch

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,79 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 58,41 Dollar.

Gestiegen sind die Ölpreise zuletzt vor allem wegen Angebotseinschränkungen. So hat der Ölriese Saudi-Arabien vor, seine Förderung weiterhin wesentlich kleiner zu halten, als dies innerhalb des Ölkartells Opec eigentlich vereinbart ist. Darüber hinaus wird die Rohölproduktion des Krisenlandes Venezuela stark durch den dortigen Energienotstand beeinträchtigt.

mit Nachrichtenagenturen