Die britische Premierministerin Theresa May kann EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Zugeständnisse bei der umstrittenen irischen Grenzfrage abringen. Anleger atmen auf und hoffen nun doch noch auf einen geregelten Brexit Ende März.

In der Hoffnung auf eine Brexit-Einigung haben sich Anleger in Deutschland am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Der Dax Börsen-Chart zeigen eröffnete den Handel 0,6 Prozent fester bei 11.617 Punkten. Am Montag hatte er bereits 0,8 Prozent auf 11.543 Punkte zugelegt.

"Dass sich im letzten Moment überhaupt noch etwas in den Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel tun würde, daran haben nur die aller wenigsten noch geglaubt", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus CMC Markets. "Deshalb dürften diese Entwicklungen die Börse zunächst beruhigen und für Rückenwind am zweiten Handelstag der Woche sorgen."

Die britische Premierministerin Theresa May rang der EU neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze ab. So soll die Frist für eine Regelung bis Ende 2020 verlängert werden. Damit könnte der größte Zankapfel in den bisherigen Verhandlungen eventuell vom Tisch sein. Unklar blieb aber zunächst, ob die EU-Zusagen den Brexit-Hardlinern im Londoner Parlament für eine Zustimmung zum Ausstiegsvertrag ausreichen. Am Abend soll das Unterhaus erneut abstimmen.

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag die bereits zum Wochenbeginn gute Laune der Anleger noch weiter aufgehellt. Gute Vorgaben aus den USA mit starken Tech-Werten und besser als gedacht ausgefallenen Einzelhandelsdaten sorgten für Auftrieb und milderten die jüngsten weltweiten Konjunktursorgen wieder etwas ab.

Bei den Unternehmen im Fokus standen unter anderem die VW-Aktien Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von knapp einem halben Prozent. Der Autobauer gibt Vollgas in Richtung Elektromobilität und will binnen zehn Jahren 22 Millionen batteriegetriebene Fahrzeuge auf den neuen Elektroplattformen bauen, sieben Millionen mehr als bisher geplant.

Fusionsspekulationen trieben die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und der Commerzbank Börsen-Chart zeigen weiter in die Höhe. Sie stiegen jeweils um rund 1,5 Prozent.

Im Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen gaben Uniper-Papiere Börsen-Chart zeigen 1,4 Prozent nach. Der Energieversorger verdiente im vergangenen Jahr weniger und stellt sich auf weitere Einbußen ein.

Euro und Pfund steigen

Der Euro Börsen-Chart zeigen und das britische Pfund haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Markt wurde die Hoffnung genannt, dass ein ungeordneter Brexit Ende März doch noch verhindert werden könnte. Am Morgen kostete ein Euro 1,1255 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1244 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund stieg stärker als der Euro. Am Morgen lag es gegenüber dem US-Dollar knapp ein halbes Prozent höher als am Vorabend. Die britische Premierministerin Theresa May hat im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Zugeständnisse im Brexit-Prozess erhalten. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des britischen Parlaments zu Mays Brexit-Plan gilt. An diesem Dienstag soll das Unterhaus darüber abstimmen.

mit Nachrichtenagenturen