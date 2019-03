Chinas Exporte sind im Februar unerwartet stark eingebrochen. Das nährt erneut die Sorgen einer weltweiten Konjunkturschwäche. Dax-Anleger gehen am Freitag erst einmal in Deckung.

Schwache chinesische Exportdaten haben die Konjunkturängste der Finanzmarktakteure am Freitag verstärkt. Händler berechneten für den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart ein Minus von 0,71 Prozent auf 11.436 Punkte. Tatsächlich rutschte der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 11.428 Punkte. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, gab um 0,69 Prozent auf 24.271,54 Zähler nach. Ähnlich stark abwärts ging es auch in Europa, wo der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen um 0,61 Prozent fiel.

Bereits in Asien waren die Aktienmärkte deutlich unter Druck geraten. So waren angesichts des Handelskrieges mit den USA die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Februar um mehr als ein Fünftel gefallen.

Bereits am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit gesenkten Wachstumsprognosen für die Eurozone die Kurse an Europas Börsen und den USA gen Süden geschickt. Die Aussicht auf ein noch länger niedriges Zinsniveau in Europa - das lange ein entscheidender Antrieb für den Aufschwung an den Börsen war - trat dabei in den Hintergrund. Und auch die US-Notenbank Fed hatte zuletzt ein vorsichtigeres Bild der US-Wirtschaft gezeichnet.

Neue Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt erwartet

Am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiteres Schlüsselereignis auf dem Konjunkturprogramm. Die Lage am amerikanischen Jobmarkt gilt als wichtiger Faktor wiederum für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed.

Auf Unternehmensseite steuert die "heiße" Bilanzwoche auf einen eher ruhigen Wochenausklang zu. Die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und der Commerzbank Börsen-Chart zeigen könnten angesichts abermaliger Fusionsspekulationen einen Blick wert sein.

Papiere von Eon Börsen-Chart zeigen zeigten sich vorbörslich moderat schwächer. Hier könnte belasten, dass die EU-Wettbewerbshüter die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Energieriesen genauer unter die Lupe nehmen. Es gebe Bedenken, dass das Vorhaben den Wettbewerb im Strom- und Gaseinzelhandel beeinträchtigen könne, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Eine vertiefte Prüfung wird daher eingeleitet.

Eine Verkaufsempfehlung von Mainfirst setzte die Papiere des Autozulieferers Schaeffler Börsen-Chart zeigen etwas deutlicher unter Druck. Der Kurs war bereits am Mittwoch nach einem trüben Ausblick Geschäftsausblick des Unternehmens eingebrochen.

Euro stabilisert nach Kurseinbruch. Konjunktursorgen drücken Ölpreis

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,12 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1271 Dollar festgesetzt.

Am Vortag war der Euro-Kurs zeitweise bis auf 1,1177 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017. Auslöser für den Kurseinbruch waren geldpolitische Entscheidungen der EZB. Die Notenbanker hatten den Markt mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket überrascht. Wegen der Konjunkturflaute werden die Niedrigzinspolitik länger als bisher geplant fortgesetzt und den Geschäftsbanken der Eurozone neue Langfristkredite angeboten. Die neuen Geldspritzen und die Aussicht, dass die Leitzinsen bis mindestens Ende des Jahres auf dem Rekordtief bleiben, setzten den Eurokurs stark unter Druck.

Die Ölpreise sind kurz vor dem Wochenende gefallen. Am Markt wurde als Begründung auf jüngste Konjunktursorgen verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 65,93 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 56,36 Dollar.