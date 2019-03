Dax-Anzeigetafel an der Frankfurter Börse: Die Stimmung unter Anlegern war am Aschermittwoch verhalten

Kursverluste an der Wall Street haben am Donnerstag die asiatischen Börsen belastet. Der Dax startete am Donnerstag schwach. Im Fokus stehen die Papiere der Deutschen Post, Merck und Vonovia.

Sorgen um die Wirtschaft in den USA drücken den Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag noch etwas tiefer unter die 11.600-Punkte-Marke. Zum Auftakt notiert der Dax bei minus 0,49 Prozent bei 11.529 Punkten. Der seit Wochenbeginn eher lustlose Handel setzt sich damit fort. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen, der Leitindex der Eurozone, verlor am Donnerstag zum Auftakt ebenfalls leicht.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend eine Abschwächung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft impliziert. In zehn von zwölf Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt, hieß es in im entsprechenden Konjunkturbericht, dem "Beige Book". In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte die Fed noch von einem "mäßigen bis moderaten" Wachstum gesprochen. Daraufhin hatte der am meisten beachtete US-Börsenindex, der Dow Jones Industrial , moderat nachgegeben. Auch ein Großteil der Börsen in Asien verzeichnete Verluste.

Schon seit Freitag vergangene Woche bewegt sich der Dax in einer recht engen Spanne um die Marke von 11.600 Zählern. Allerdings ist er auch seit Jahresbeginn kräftig gestiegen und hatte zurückgefunden zum höchsten Niveau seit November. "Die Partystimmung an den Börsen ist erst einmal vorbei", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC-Partners. "Nach der Zweimonatsrally dürften Gewinnmitnahmen niemanden überraschen." Zudem stehen viele wichtige Ereignisse im Blick, so etwa das EZB-Treffen an diesem Tag mit möglichen Aussagen des Notenbankpräsidenten Mario Draghi zur Geldpolitik in der Eurozone. In Sachen Brexit gibt es indes weiterhin kein echtes Vorwärtskommen und über den Handelsstreit zwischen den USA und China fehlt es an Impuls gebenden Neuigkeiten.

Unternehmensseitig ist zudem die Berichtssaison nochmals voll im Gange: Aus dem Dax haben Deutsche Post Börsen-Chart zeigen, Merck Börsen-Chart zeigen und Vonovia Börsen-Chart zeigen ihre Zahlen vorgelegt. Für die Aktie Gelb ging es vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um etwas mehr als ein Prozent hoch. Der Logistikkonzern konnte Händlern zufolge 2018 mit einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung seiner Briefsparte überzeugen. Vorstandschef Frank Appel sieht die Post dank eingeleiteter Sanierungsschritte zudem auf Kurs, im Jahr 2020 wie geplant einen operativen Gewinn von mehr als 5 Milliarden Euro zu erzielen.Im abgelaufenen Jahr musste der Konzern einen Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft hinnehmen. Der Logistikriese konnte seinen Umsatz zwar um knapp zwei Prozent auf 61,6 Milliarden Euro steigern.

Im Blick stehen auch die Anteilsscheine des Darmstädter Merck-Konzerns, die sich vorbörslich allerdings kaum bewegt zeigten. Der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneien an Procter & Gamble bescherte dem Pharma- und Spezialchemiehersteller im vergangenen Jahr einen deutlichen Ergebnissprung. Der Gewinn stieg um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 3,37 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte dank eines starken Schlussquartals von 14,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf nun 14,8 Milliarden Euro.

.Auch die Papiere von Vonovia reagierten nur verhalten auf die Zahlenvorlage. Milliardenschwere Zukäufe im Ausland sowie höhere Mieteinnahmen verhalten Deutschlands größtem Immobilienkonzern 2018 erneut zu deutlich steigenden Gewinnen. Händler sagten allerdings, die Zahlen "hauen nicht vom Hocker".

Aus dem MDax legten zudem der Medienkonzern Axel Springer, der Modekonzern Hugo Boss und die Hannover Rückversicherung Zahlen vor. Springer-Aktien gaben deutlich nach.

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1307 US-Dollar Börsen-Chart zeigen gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1305 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf die Ergebnisse der Zinssitzung der EZB am frühen Nachmittag. Im Mittelpunkt standen neue Konjunkturprognosen der Notenbank. Es wurde damit gerechnet, dass die Erwartungen für die Wirtschaftsleistung der Eurozone vor dem Hintergrund der jüngsten Konjunkturabschwächung gesenkt werden.

Einig sind sich die Beobachter, dass die EZB die Leitzinsen weiterhin auf dem Rekordtief belassen wird. Bis zu den EZB-Beschlüssen könnten noch Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone für Impulse am Devisenmarkt sorgen, die am späten Vormittag auf dem Programm standen.

mit dpa-afx/rtr