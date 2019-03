Nach dem Jahreshoch am Freitag dürfte der Dax im Plus in den Rosenmontag starten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Rosenmontag weiter nach oben gehen. China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Das trieb bereits die Kurse in Asien nach oben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent höher auf 11 662 Punkte.

Der Terminkalender am Rosenmontag ist vergleichsweise leer: In Genf öffnet der Autosalon seine Türen. Die Autobauer sehen die Messe als ein Signal zum Aufbruch in die Elektromobilität. Nach Börsenschluss in den USA lässt sich der SAP-Konkurrent Salesforce in die Bücher blicken.

Nachdem sich zunächst die USA positiv über den Verlauf der Verhandlungen geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Angesichts der Fortschritte ist von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen.

Am Freitag hatte der Dax die im neuen Jahr begonnene Erholungs-Rally fortgesetzt und war auf den höchsten Kurs seit Anfang November gestiegen. Das nächste Ziel des Leitindex könnte nun laut Marktexperten die 200-Tge-Linie bei derzeit 11 856 Punkten sein, ein viel beachteter Indikator für den langfristigen Trend.

Hoffnungen auf ein Ende des US-Handelsstreits mit China haben am Montag bereits der Tokioter Börse Auftrieb verliehen. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis gegen Mittag um rund ein Prozent auf 21.825 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,7 Prozent auf 1626 Zähler. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass US-Präsident Donald Trump und sein chinesischen Amtskollege Xi Jinping angesichts der Fortschritte bei den Verhandlungen noch Ende März bei einem Gipfeltreffen ein Abkommen zur Lösung des Zollkonflikts schließen könnten.

Dies ermutigte Anleger zu einem Kauf von Aktien vor allem von Unternehmen mit einem starken China-Engagement. So legten die Papiere des Roboterbauers Fanuc um 3,1 Prozent und die Titel des Chipindustrie-Zulieferers Advantest um 3,5 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen kletterte um drei Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost wenig verändert bei 1,1364 Dollar. Der Dollar trat auch zur japanischen Währung bei 111,98 Yen auf der Stelle.

dpa-afx / reuters