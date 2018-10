Nach dem Crash der Vorwoche unternimmt der Dax trotz negativer Vorgaben aus Übersee einen Stabilisierungsversuch. Der Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union und Italien verhindert derzeit aber ein nachhaltiges Kursplus. Der Euro bleibt weiter schwach.

Der zuletzt gebeutelte Dax Börsen-Chart zeigen könnte am Montag einen neuen Stabilisierungsversuch unternehmen. Auch wegen schwacher Vorgaben aus Übersee zeichnet sich allerdings eine nur mäßige Kaufbereitschaft der Anleger ab. Kurz vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Kursanstieg von 0,32 Prozent auf 112.37 Punkte. Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen deutet sich ebenfalls ein moderat freundlicher Auftakt an.

"Vor allem der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union und die Sorge vor einer neuen Eurokrise verhindern zur Zeit steigende Notierungen", schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Dazu hätten die deutschen Unternehmenszahlen für das abgelaufene Quartal bislang wenig überzeugt. Die Börsenampel stehe "angesichts der geopolitischen Risiken im Augenblick auf Gelb, charttechnisch sogar eher auf Rot".

In der vergangenen Woche war der Dax mit minus 3 Prozent auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 abgesackt und hatte die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gerissen. Der zwischenzeitliche Stabilisierungsversuch am Donnerstag hatte sich - ähnlich wie an der Wall Street - als Strohfeuer erwiesen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 1,2 Prozent und der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen 2,1 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel um 1,7 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,3 Prozent auf 21.127 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,9 Prozent auf 2548 Punkte.

Am deutschen Aktienmarkt steht der Maschinenbauer Gea Group Börsen-Chart zeigen mit vollständigen Zahlen für das dritte Quartal im Fokus. Er kämpft weiter mit der schwachen Entwicklung im Milchgeschäft und stellt sich deshalb auf ein herausforderndes Schlussquartal ein.

Beim IT-Dienstleister Cancom Börsen-Chart zeigen sorgte ein laut Eckdaten deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg für einen vorbörslichen Kurssprung von knapp 4 Prozent.

Euro weiter schwach

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet und hat sich knapp unter 1,14 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1392 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.

Die Drohung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) vom Freitagabend, die Kreditbewertung Italiens zu senken, sorgte damit nicht für größere Kursbewegungen. Während eine Woche zuvor die Ratingagentur Moody's die Bewertung für Italien gesenkt hatte, ließ S&P das Rating unverändert. Allerdings wurde der Ausblick für die Kreditbewertung von "stabil" auf "negativ" gesenkt, was eine Herabstufung in den kommenden Monaten möglich macht. Die Haushaltspolitik der italienischen Regierung hatte zuletzt für große Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.

Auch der Ausgang der Landtagswahl in Hessen, der für den weiteren Bestand der Regierungskoalition in Berlin eine hohe Bedeutung beigemessen worden war, hat keine nennenswerten Folgen am Devisenmarkt. Im Bundesland Hessen kann die Regierungskoalition aus CDU und Grünen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit einer Mehrheit weiterregieren.

Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA wieder für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen.