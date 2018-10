Kursrutsch an der Börse

Neuer Kursrutsch: Der Dax stürzt auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren. Anleger bringen Geld in Sicherheit. Die Bayer-Aktie knickt erneut ein: Eine US-Richterin hat das Urteil gegen Monsanto bestätigt.

Neuer Kursrutsch im Dax: Eine schwache Entwicklung an den Börsen in Übersee, allen voran Tokio und China, lässt den Dax Börsen-Chart zeigen unter die Marke von 11.500 Punkte stürzen. Zum Handelsbeginn am Dienstag gab der Dax 1,5 Prozent auf 11 340 Punkte . Der EuroStoxx gab ebenfalls kräftig nach.

Seit Jahresbeginn hat der Dax bereits mehr als 10 Prozent verloren und notiert nun so tief wie seit Dezember 2017 nicht mehr. Börsianer halten es für möglich, dass der Dax im Zuge der laufenden Verkaufswelle in Kürze die Marke von 11.000 Punkten testet.

Die Privatbank Donner & Reuschel hält im Dax Börsen-Chart zeigen eine weitere Abwärtsdynamik für möglich. Der Handelsverlauf an diesem Dienstag sei sehr wichtig, schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider in einem aktuellen Kommentar. Falls die Marke von 11490 Punkten nicht zurückerobert werde, sei eine Beschleunigung der Abwärtsdynamik nicht ausgeschlossen. Die nächste signifikante Unterstützung wäre dann bei 10 800 Punkten.

Italien drückt weiter auf die Märkte

Laut Marktbeobachter Chris Henke vom Broker IG Markets sorgt der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel an den Finanzmärkten weiter für Nervosität. Die EU-Kommission diskutiert am Dienstag in Straßburg über die umstrittenen Budgetpläne der Italiener für 2019, die ihre Neuverschuldung entgegen der Vorgaben der EU auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung ausweiten wollen.

Henke zufolge belasten auch der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Fall Khashoggi weiter das Stimmungsbild. Und zu guter Letzt scheint die Berichtssaison die Märkte nicht nachhaltig stützen zu können. "Sie läuft wie erwartet gut, jedoch nutzen viele Investoren die teilweise guten Zahlen, um Gewinne mitzunehmen", kommentierte dies Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel.

Bayer stürzt - US-Richterin verringert Strafe, bestätigt aber Urteil gegen Monsanto

Nachrichtlich stehen am Morgen vor allem die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigenim Fokus. Bayer sackten nach der Entscheidung einer US-Richterin, den Schadenersatz im US-Glyphosatprozess gegen Monsanto nur zu senken, vorbörslich um 3,5 Prozent ab. Sie dämpfte damit die Hoffnungen der Anleger auf einen neuen Prozess. Bayer will in Berufung gehen, da das Urteil nach Ansicht der Leverkusener im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen steht.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Im Nebenwertebereich büßten Sartorius auf der Handelsplattform Tradegate runde 5 Prozent ein. Der Pharma- und Laborausrüster bestätigte zwar sein Jahresziel, Börsianern zufolge enttäuscht aber der Ausblick auf Spartenebene mit reduzierten Zielmarken im Laborgeschäft

Kursrutsch in Asien, Euro unter Druck

An den Börsen Asiens hat sich am Dienstag wieder Ernüchterung breitgemacht. Die chinesischen Handelsplätze gerieten nach der Rally zu Wochenbeginn deutlich unter Druck, und der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel auf das tiefste Niveau seit August zurück. Insgesamt hielten sich die Anleger vor den mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne zurück und bevorzugten Engagements in den als weniger riskant geltenden Anleihen.

Am Montag hatten noch Aussagen chinesischer Politiker vom Wochenende gestützt, die angesichts der negativen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China den privaten Unternehmen des Landes ihre Unterstützung zugesagt hatten. Am Dienstag überwogen dann wieder die Sorgen vor den negativen Folgen der Handelsstreitigkeiten.

Als weiteren Belastungsfaktor machten Börsianer die anhaltenden Spannungen im Konflikt mit Saudi-Arabien aus. So hält US-Präsident Donald Trump die offizielle Erklärung des Landes zum gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nicht für ausreichend. Ferner drohte Trump nach dem angekündigten Ausstieg aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag nun mit einer Aufstockung des amerikanischen Atomwaffenarsenals.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands verlor zuletzt knapp 3 Prozent. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index kurz vor Handelsschluss um mehr als 3 Prozent. Der Nikkei sackte um 2,67 Prozent auf 22 010,78 Punkte ab.

Mit Reuters und dpa