Anzeichen einer Entspannung im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben. Hinzu kam Rückenwind aus China: Dort hatten Politiker angesichts der negativen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China den privaten Unternehmen des Landes ihre Unterstützung zugesagt. Bei Anlegern kam das angesichts der zuletzt etwas schwächelnden chinesischen Wirtschaft gut an. Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg am Vormittag um 0,73 Prozent auf 11.638,04 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,58 Prozent auf 24.287,78 Punkte hinzu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,60 Prozent auf 3230,04 Zähler nach oben.

Die Märkte knüpften damit an ihre Stabilisierung der vergangenen Woche an. Kurz vor dem Wochenende hatte EU-Kommissar Pierre Moscovici versucht, die Situation im Streit mit Italien über die geplante Neuverschuldung zu deeskalieren. In Rom zeigte sich der Franzose zuversichtlich, dass man die Differenzen ausräumen könne. Die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen - ein Maß für die Risiken, die Anleger mit Blick auf Italien sehen - sank daraufhin.

Ob die Entspannung von Dauer ist, bleibt indes fraglich. "Dass ein EU-Kommissar in einer krisenhaften Lage Beruhigendes sagt, sollte nicht überraschen. Das ist sein Job. Dafür wird er bezahlt", schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar am Montag.

Italiens Rating wurde am Freitag durch die Agentur Moody's herabgestuft, allerdings weniger stark als erwartet. Das hoch verschuldete Land steuert im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission auf Konfrontationskurs. Sie teilte der Regierung zuletzt per Brief mit, der Haushaltsentwurf sei ein besonders gravierender Verstoß gegen EU-Regeln und räumte der Regierung in Rom eine Frist bis Montag zur Antwort ein.

Italiens Finanzminister Giovanni Tria will der EU-Kommission am Montag die heftig umstrittene Schuldenpolitik der Regierung erläutern. Die Erwartungen von Experten sind indes nicht sonderlich hoch. "Stillstand", titelte etwa die Landesbank Helaba in ihrer Wochenvorschau mit Blick auf die Aktienmärkte, aber auch mit Blick auf die politische Situation. "Nichts geht voran - weder in den Verhandlungen um den Brexit, noch um den italienischen Staatshaushalt", so Volkswirtin Claudia Windt. Ihrer Einschätzung nach dürften die hausgemachten politischen Probleme hierzulande auch die neue Woche prägen.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen am Freitag 0,3 Prozent höher bei 25.444 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2767 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen verringerte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 7449 Stellen.

In Asien jubelten Anleger über weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking. Der Blue-Chips-Index in Shanghai legte mehr als 5 Prozent zu. Der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen in Japan notierte 0,5 Prozent fester.

Einer der Top-Favoriten waren die Aktien von Index-Schwergewicht Siemens Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 1,6 Prozent. Bei den Anlegern machte sich Hoffnung breit, dass der Industriekonzern bei einem Milliardenauftrag im Irak zum Stromnetz-Ausbau doch noch zum Zuge kommt. Zuletzt sah es so aus, als ob Rivale General Electric Börsen-Chart zeigen (GE) den Auftrag erhalten wird. Am Wochenende unterzeichnete Siemens-Chef Joe Kaeser nun aber eine Absichtserklärung mit dem Irak. Allerdings heißt das noch nicht, dass der Auftrag dadurch automatisch an Siemens geht. Denn auch GE meldete, eine Reihe von "Grundsätzen der Zusammenarbeit" unterzeichnet zu haben.

Die Aktien des Softwarekonzerns SAP Börsen-Chart zeigen stiegen um mehr als 1 Prozent.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die zuletzt arg gebeutelten Anteilsscheine des Chipherstellers Infineon Börsen-Chart zeigen und der Lufthansa Börsen-Chart zeigen.

Zudem waren mit BMW Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Continental Börsen-Chart zeigen Autowerte gefragt. Sie waren angesichts der Diesel-Debatte sowie teils massiver Gewinnwarnungen zuletzt unter Druck geraten. Nun will Kanzlerin Angela Merkel die Verhängung von Fahrverboten wegen zu schmutziger Luft in deutschen Städten per Gesetz erschweren. Hinzu kam die wieder etwas bessere Stimmung hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft. China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte der Autoindustrie.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere des Pharmakonzerns Merck KGaA Börsen-Chart zeigen. Grundsätzlich seien nun vorgelegte Daten zu einem Nierenkrebsmedikament positiv, sagte ein Händler. Allerdings seien die Aktien während der vergangenen Handelstage bereits gut gelaufen.

Euro wegen Italien unter Druck

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat zu Wochenbeginn weiter über der Marke von 1,15 US-Dollar notiert. Am frühen Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1515 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1470 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen kaum Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Auftritte ranghoher Notenbanker sind nicht angekündigt. Dominierend für den Euro bleibt die Haushaltspolitik Italiens, die zwischen der drittgrößten Volkswirtschaft des Währungsraums und der EU-Kommission strittig ist. Die neue italienische Regierung plant eine dreimal so hohe Neuverschuldung wie die Vorgängerregierung mit der EU vereinbart hatte.

Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Dezember 80,09 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 28 Cent auf 69,40 Dollar.

Nachdem die Ölpreise in diesem Jahr zunächst deutlich gestiegen waren, zeigt der Trend seit gut einem Monat wieder nach unten. Ein wichtiger Grund dafür sind Konjunktursorgen, ausgelöst vor allem durch den Handelsstreit zwischen den USA und China. Unterstützung erhalten die Ölpreise durch Angebotsrisiken wie den faktischen Boykott iranischen Öls durch die USA.

