Der Dax gibt seine Anfangsgewinne wieder ab und fällt zurück ins Minus. Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care stürzen ab. Nach der jüngsten Erholung bleiben Anleger nervös.

Im Windschatten der Kursrally an der Wall Street steigen einige Anleger wieder in den deutschen Aktienmarkt ein, die Mehrzahl bleibt jedoch vorsichtig: Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 11.806 Punkte zu, gab im weiteren Handelsverlauf seine Gewinne jedoch komplett wieder ab und notierte zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 11.730 Punkten.

Die Frage sei jetzt, wie weit die Erholung tragen werde, sagte ein Börsianer. "Niemand sollte vorschnell von einem Ende der Korrektur ausgehen", warnte er. Noch am Montagvormittag war der Dax mit 11.459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt, bevor eine Erholung einsetzte.

Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street verbessern die Stimmung. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison haben die Anleger dort wieder mutiger gemacht. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenbeendete die Sitzung 2,2 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 2,9 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 2,1 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 22.807 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 2545 Punkten.

Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen (FMC) verschreckte Anleger allerdings mit einer Prognosesenkung. Wegen eines schwachen dritten Quartals rechnet der Dialyse-Spezialist für das Gesamtjahr nur noch mit einem Ergebniswachstum von 11 bis 12 statt 13 bis 15 Prozent. "Das ist sehr enttäuschend, da Analysten die bisherigen Ziele für 2018 als konservativ betrachtet hatten", sagte ein Börsianer.

FMC-Titel brachen um bis zu 15,7 Prozent ein - so stark wie noch nie. Die Papiere der Mutter Fresenius Börsen-Chart zeigen rutschten um bis zu 8,8 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit 16 Jahren zu. Der Gesundheitskonzern stellte ein Gesamtjahresergebnis am unteren Ende der angepeilten Spanne in Aussicht.

Euro schwächer

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1551 US-Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht hatte der Kurs noch bei 1,1581 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1587 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer breit angelegten Dollarstärke. Der Dollar konnte zu fast allen wichtigen Währungen zulegen, was den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Im weiteren Tagesverlauf rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt. Am Abend steht das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der Fed auf dem Programm. Von der Veröffentlichung erhoffen sich Anleger Hinweise, wie weit die Fed die Zinsen in den USA noch anheben wird.

Leichte Kursverluste gab es auch beim britischen Pfund. Am Abend werden die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Gipfel in Brüssel versuchen, die festgefahrenen Verhandlungen über den britischen EU-Austritt wieder in Gang zu bringen. Im Ringen um einen geregelten Brexit ist Brüssel nach Medienberichten zu Zugeständnissen bereit. Brexit-Unterhändler Michel Barnier zeigte sich nach Informationen der "Financial Times" offen dafür, die Übergangsphase, in der sich für Bürger und Unternehmen praktisch nichts ändert, um ein Jahr zu verlängern.

Ölpreise gesunken

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 81,33 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um sieben Cent auf 71,85 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise vorerst nicht an die Gewinne vom Vorabend anknüpfen. Am späten Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der Ölreserven in den USA ausgeht. Demnach seien die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,13 Millionen Barrel gesunken. Ein Rückgang der Lagerbestände kann ein Hinweis auf ein zu geringes Angebot sein und stützt in der Regel die Ölpreise.

Die API-Daten stehen im Kontrast zu den Erwartungen an die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Hier wird am Markt ein Anstieg der Reserven um 2,5 Millionen Barrel erwartet.

dpa-afx, rtr