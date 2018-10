Der Dax verbucht zum Start am Dienstag trotz schwächerer Wall Street und unsicherer politischer Großwetterlage weitere Kursgewinne. Im Fokus stehen zunächst die Papiere von Linde, Talanx und Wacker Chemie.

Der Dax Börsen-Chart zeigen bleibt am Dienstag auf Stabilisierungskurs. Kurz nach Handelsbeginn legt der deutsche Leitindex 0,04 Prozent auf 11.618,95 Punkte zu. Damit knüpft der Dax zögerlich an seine Erholung vom Vortag an.

Tags zuvor war der Dax zwar zunächst mit 11.459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt, hatte sich dann aber an seiner Durchschnittslinie der vergangenen 200 Wochen gefangen. Von hier aus setzte eine Erholung ein, nachdem er seit Ende des Vormonats bis zu 7,5 Prozent verloren hatte.

Von einer Befreiung wollen Marktbeobachter derweil aber weiter nicht sprechen. "Hoffnungen auf ausgedehnte Kursgewinne sind wegen des technisch angeschlagenen Bildes unangebracht", gab Ulrich Wortberg von der Helaba zu bedenken. Das Umfeld bleibe mit der Unsicherheit um die stockenden Brexit-Verhandlungen, die italienischen Haushaltspläne sowie den politischen Spannungen nun auch zwischen den USA und Saudi-Arabien schwierig.

Mit dem positiven Start koppelt sich der Dax ein Stück weit von der Schwäche an der Wall Street ab, wo sich der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vorabend erst spät für ein negatives Vorzeichen entschlossen hatte. Vor allem Technologiewerte hatten in den USA einmal mehr unter Druck gestanden. Wie es hieß, hielten sich die Anleger vor der Berichtssaison noch bedeckt. An diesem Dienstag stehen Zahlen von Schwergewichten wie IBM Börsen-Chart zeigen und Netflix Börsen-Chart zeigen auf der Agenda. Abseits der Tech-Branche öffnen Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen sowie Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen die Bücher.

Einer der größten Gewinner im deutschen Leitindex waren die Aktien von Merck KGaA Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 0,8 Prozent. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern aus Darmstadt will im kommenden Jahr die Ergebnistrendwende schaffen, wie Firmenchef Stefan Oschmann auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens bekräftigte.

Im Nebenwerteindex MDax sackten die Titel von Talanx Börsen-Chart zeigen um 6 Prozent ab und fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Der Versicherungskonzern schraubte seine Ergebnisprognose für dieses Jahr zurück, weil ihm eine Häufung von Schäden bei Industriekunden zu schaffen macht.

Wenig Veränderung beim Euro

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1570 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1581 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag steht der Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland auf dem Programm. Am Nachmittag könnten vor allem Daten zur Industrieproduktion in den USA für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Nachdem Stimmungsindikatoren für die US-Wirtschaft zuletzt robust ausgefallen und mehr Autos verkauft worden waren, wird am Markt damit gerechnet, dass die amerikanische Industrieproduktion im September erneut gestiegen ist.

Kaum verändert hielt sich am Morgen auch die türkische Lira. Zuvor hatte die Währung wieder deutlich an Wert gewonnen. Marktbeobachter erklärten die jüngste Erholung unter anderem mit der Freilassung des US-amerikanischen Priesters Andrew Brunson aus türkischer Haft. Am Morgen wurde für einen Euro 6,71 Lira gezahlt. Am 4. Oktober war ein Euro noch für etwa 7,17 Lira gehandelt worden.

mit Nachrichtenagenturen