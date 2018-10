Der Kursrutsch an der Wall Street macht auch die Anleger in Europa nervös. In Japan verzeichnet der Nikkei die dritte Verlustwoche in Folge. In China dagegen legen die Indizes deutlich zu - Anleger hoffen auf eine staatliche Intervention.

Nervosität nach dem Kursrutsch: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 11.581 Punkte, nachdem er bereits am Vortag im Sog einer schwachen Wall Street im späten Handel deutlich nachgegeben hatte. Seit Jahresbeginn hat der Dax rund 10 Prozent an Wert verloren.

Die schleppenden Brexit-Verhandlungen und die Italien-Krise machten den Märkten zu schaffen, sagte Milan Cutkovic, Analyst beim Handelshaus Axitrader. Vor allem zwischen Italien und der EU-Kommission spitzte sich die Situation weiter zu: Der populistischen Regierung in Rom droht mit ihrem Haushaltsentwurf Schiffbruch in der Europäischen Union. Die EU-Kommission räumte Italien in einem Brief eine Frist bis Montag ein, um auf die Bedenken Brüssels hinsichtlich des Haushaltsentwurfs zu antworten.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq tauchen ab

Die US-Börsen waren am Donnerstag unter neuen Abwärtsdruck geraten. Sie sackten wieder so deutlich ab wie in der Woche zuvor. Anleger befürchten deutlicher steigende Zinsen, nachdem die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert hatte. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten verstärkten diese Sorgen noch. Zugleich seien die Investoren beunruhigt mit Blick auf die weltweite Wirtschaft, hieß es am Markt. Denn nach wie vor ist ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und insbesondere China nicht in Sicht.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Börsen-Chart zeigen sackte letztlich um 1,3Prozent auf 25 379 Punkte ab, konnte sich damit aber etwas von seinem Tagestief erholen. Der marktbreite S&P 500gab um 1,44 Prozent auf 2768,78 Punkte nach. Der Technologie-Index Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen büßte 2,23 Prozent auf 7116,09 Zähler sein.

Michelin belastet Continental

Zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Continental, die sich um 2,5 Prozent verbilligten. Der französische Rivale Michelin malt wegen der sinkenden Nachfrage nach Fahrzeugen aus China und neuen Abgasvorschriften in Europa ein düsteres Bild für den Reifenmarkt. Michelin-Papiere rutschten an der Pariser Börse um 5,2 Prozent ab.

Auf der Gewinnerseite im Dax Börsen-Chart zeigen standen Wirecard und SAP mit einem Plus von 1,6 und 1,2 Prozent, die nach ihrem Kursrutsch vom Vortag einen Erholungsversuch starteten.

Anleger verarbeiten zudem enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA ist Chinas Wachstum nämlich unerwartet stark zurückgegangen. Konkret: Die zweitgrößte Volkswirtschaft wächst so langsam wie seit Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise nicht mehr.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Allerdings intervenierte Chinas Führung bereits verbal. So sicherten Regulierer zu, die Finanzrisiken unter Kontrolle zu halten. Die beruhigenden Worte zur Liquiditätsversorgung und Marktstabilität stützten denn auch die Börsen Chinas zum Wochenschluss.

China wächst nur noch langsam - doch Anleger wetten auf Intervention Pekings

Der Aktienindex in Shanghai fiel zunächst auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren, erholte sich aber nach Aussagen der chinesischen Aufsichtsbehörden wieder und notierte zuletzt rund 2 Prozent fester. Die Regulatoren stellten unter anderem in Aussicht, dass es Vermögensverwaltern von großen Banken künftig erlaubt sein soll, direkt in Aktien zu investieren. Außerdem sollen sich private Firmen künftig einfacher durch die Ausgabe von Anleihen refinanzieren können.

Nikkei mit dritter Verlustwoche in Folge

Die Börse in Japan hat unterdessen die dritte Woche mit Verlusten hinter sich. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 22.532 Punkte. "Es gibt derzeit eine ganze Menge an Unsicherheiten", sagte Analyst Shusuke Yamada von der Bank of America Merrill Lynch. Vor allem der Handelsstreit, das Ringen um den italienischen Haushalt, die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA und Wachstumssorgen in China belasteten das Börsengeschehen.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt reagierten die Anteile der Software AG Börsen-Chart zeigensehr positiv auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Titel legten um fünf Prozent zu. Zuwächse im traditionellen Softwarelizenzgeschäft und die Nachfrage nach neuen Lösungen im Bereich Internet der Dinge haben Software zu einem Umsatzplus im dritten Quartal von währungsbereinigt sieben Prozent auf knapp 209 Millionen Euro verholfen.

Währungen unter Druck

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigenhat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1459 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1505 (Mittwoch: 1,1530) Dollar festgesetzt.

Am Vorabend war der Euro erneut unter Druck geraten. Als Ursache gelten Sorgen um die Haushaltsplanung in Italien. Die EU-Kommission sieht im Haushaltsentwurf der italienischen Regierung schwere Verstöße gegen die Regeln der Eurozone. Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine "noch nie dagewesene" Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, heißt es in einem Brief von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Neben den Kursverlusten beim Euro hatte die EU-Kritik auch einen kräftigen Anstieg der Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen zur Folge.

Kursverluste gab es auch beim chinesischen Yuan. Im Handel mit dem US-Dollar hat die chinesische Währung, die auch Renminbi genannt wird, weiter abgewertet. In der vergangenen Nacht wurden zeitweise 6,9458 Yuan für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie seit Anfang 2017 nicht mehr.

Marktbeobachter erklärten die jüngste Schwäche des Yuan mit enttäuschenden Konjunkturdaten. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA hat sich Chinas Wachstum stärker als erwartet abgeschwächt. Die Wirtschaftsleistung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war im dritten Quartal nur um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Experten hatten mit 6,6 Prozent Zuwachs gerechnet.

dpa-afx/rtr