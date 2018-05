Börse Anleger unbeeindruckt von Trumps Iran-Kurs

Zur Großbildansicht REUTERS Ölplattform im Persischen Golf

Von der Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran lassen sich Dax-Anleger nicht aus dem Konzept bringen. Eine Reihe positiver Firmenbilanzen stützte die Kurse am Mittwoch. Der deutsche Leitindex lag zur Eröffnung 0,1 im Plus bei 12.921 Punkten. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump komme nicht überraschend, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Trump kündigte neue Sanktionen gegen Iran an. Dadurch könnten Rohöl-Lieferungen im Volumen von mehreren Hunderttausend Barrel pro Tag dem Weltmarkt entzogen werden. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 76,75 Dollar je Fass.

Für den MDax ging es um 0,32 Prozent auf 26 704,29 Punkte runter. Das Technologiewerte-Barometer TecDax Prozent gewann 0,08 Prozent auf 2747,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit 0,12 Prozent im Plus bei 3562,01 Punkten. Am Aktienmarkt in New York hatten die Anleger bereits gelassen auf Trumps Ankündigungen reagiert. An Asiens Börsen gab es moderate Verluste, aber auch dort waren die Anleger nicht wirklich beunruhigt.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gehörte Siemens mit einem Kursplus von 3,6 Prozent. Das Dax-Schwergewicht hob nach einem Gewinnsprung im Quartal seine Gesamtjahresziele an. "Rechnet man den Buchgewinn durch die Überschreibung der Beteiligung am IT-Dienstleister Atos an den eigenen Pensionsfonds heraus, liegt das Ergebnis allerdings unter den Erwartungen", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

Bei Henkel ließen sich Investoren vom schwachen Quartalsergebnis nicht beirren. Rechne man die Belastungen durch die Wechselkurse heraus, habe sich das Geschäft besser entwickelt als erwartet, sagte ein Börsianer. Gleiches gelte für das organische Wachstum ohne Zukäufe. Die Aktien des Persil-Anbieters hielten sich knapp im Plus.

