Der Dax gibt wieder nach. Trotz weiterer Gewinne im Dow Jones bringen Anleger Geld in Sicherheit. Die Allianz meldet einen Gewinnsprung. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen unverändert gelassen, dürfte den Zinssatz aber im Dezember erhöhen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Freitag mit Verlusten starten. Am Donnerstag hatte er vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) bereits 0,5 Prozent auf 11.527 Punkte verloren. Die US-Währungshüter ließen die Leitzinsen unverändert, hielten sich die Tür für eine vierte Zinserhöhung im Dezember aber offen.

Auf Unternehmensseite legte die Allianz Börsen-Chart zeigen ihr Zahlenwerk des dritten Quartals vor. Der Versicherungskonzern sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu einem operativen Jahresgewinn von mehr als elf Milliarden Euro.

Bereits am Donnerstagabend senkte ThyssenKrupp seine Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18, weil für das laufende Kartellverfahren im Stahlbereich Rückstellungen gebildet werden müssen.

Im Tagesverlauf dürften Anleger einen genauen Blick auf die US-Erzeugerpreise werfen in der Hoffnung, Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Fed zu erhalten. Zudem stehen die Daten der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen an. Der Konsum steht in den USA für zwei Drittel der Wirtschaft.

Dow Jones knapp im Plus, Nasdaq im Minus

An der Wall Street beendete der Dow Jones Börsen-Chart zeigen den Handel am Donnerstag unverändert bei 26.191 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,2 Prozent auf 2806 Zähler. In Tokio schloss der Nikkei am Freitag gut ein Prozent schwächer bei 22.250 Zählern.

Asiens Börsen im Minus, Euro kaum verändert

Durchwachsene Konjunkturdaten aus China haben am Freitag die Laune der Anleger in Asien wieder getrübt. So fiel der Autoabsatz in dem für deutsche Hersteller wichtigen Markt. Zudem war die Inflation in China im Oktober auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Experten hatten das zwar so erwartet, doch blieb die Inflation trotz einer leichten Belebung in den vergangenen Monaten weiter unter der Vorgabe der Regierung von drei Prozent. Ein Preisanstieg würde als Beleg für einen lebhaften Konsum gelten. Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte im asiatischen Handel zum Dollar kaum verändert.

Zudem bleibt die US-Notenbank Fed auf Zinserhöhungskurs. Sie signalisierte - wie erwartet - eine weitere Erhöhung für den Dezember. Steigende US-Zinsen können aber ab einer bestimmten Höhe zum Problem für viele in US-Dollar verschuldete Unternehmen, auch in Asien werden. Die müssen dann mehr für ihre Schulden bezahlen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 1,35 Prozent auf 3168,35 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng sogar um 2,32 Prozent auf 25 617,36 Zähler bergab. Auf Wochensicht bedeutete das Verluste von bis zu rund dreieinhalb Prozent.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen -225 am Freitag um 1,05 Prozent auf 22 250,25 Punkte. Er hielt sich damit in der abgelaufenen Woche stabil.

mir Reuters und dpa