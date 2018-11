Nach dem Ausverkauf an der Wall Street bleibt der Dax unter Druck. Auch in Asien geben die Börsen deutlich nach.

Die Kursverluste in den USA und Asien drücken auch auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Am Montag hatte der Dax 1,8 Prozent auf 11.325 Punkte verloren.

An der Wall Street sorgte ein Ausverkauf bei Techwerten wie Apple Börsen-Chart zeigen für herbe Einbußen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 2,3 Prozent tiefer, der Technologieindex Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen verlor knapp 3 Prozent an Wert.

Der Kursrutsch setzte sich auch in Asien fort. In Japan gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen mehr als zwei Prozent nach. Auch die Börsen in China und Korea gerieten erneut unter Druck.

Der Goldpreis legte dagegen zu. Der Preis des Edelmetalls profitierte von der politischen Unsicherheit sowie von der Aufwertung des Dollar.

Bayer und Uniper legen Zahlen vor

Hierzulande lassen sich erneut zahlreiche Firmen in die Bücher blicken: Die Aufmerksamkeit dürfte auf dem Zahlenwerk des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer sowie dem der Energiefirmen Uniper und Innogy liegen. Außerdem legen aus den hinteren Börsenreihen unter anderem Aareal Bank, Nordex, Bilfinger und HelloFresh ihre Quartalsergebnisse vor. Beim Branchentreffen der Finanzbranche in Frankfurt treten unter anderem EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger und der Finanzchef der Deutschen Bank, James von Moltke, auf.

Wie es um die deutsche Konjunktur bestellt ist, zeigt im Tagesverlauf der ZEW-Index für November. Außerdem stehen Details zur Inflationsrate vom Oktober auf der Agenda.

mit dpa und Reuters