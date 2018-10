Nach dem Kursrutsch an der Wall Street dürfte der Dax am Donnerstag schwächer in den Handel starten. Gegen 8 Uhr berechneten Brokerhäuser ein Minus von rund 0,9 Prozent auf 11.092 Zähler zum Handelsstart. Der Dax hatte am Mittwoch 0,7 Prozent verloren und bei 11.191 Punkten so niedrig wie zuletzt im Dezember 2016 geschlossen.

"Diesmal ist das keine kleine Korrektur auf dem Weg nach oben, das ist eine richtige Verkaufswelle", glaubt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Lange seien die US-Indizes die letzte Festung gewesen und hätten allen Turbulenzen standgehalten. "Das ist mit dem Oktober vorbei. Aus lokalen Verlusten ist endgültig eine globale Korrektur geworden."

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat inzwischen seinen kompletten Jahresgewinn seit Januar wieder aufgezehrt. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen notiert unterdessen bereits 12 Prozent im Minus. An den US-Börsen hatten am Mittwoch vor allem Chipanbieter unter Druck gestanden, nachdem die Branchen-Größen Texas Instruments Börsen-Chart zeigen und STMicroelectronics vor einer schwächeren Nachfrage warnten. Der Dow Jones fiel am Mittwoch um 2,4 Prozent, der S&P gab 3,1 Prozent und der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen Composite 4,4 Prozent nach.

Auch an den asiatischen Börsen ging es am Donnerstag bergab. In den Fokus dürfte im Tagesverlauf neben einer weiteren Flut von Bilanzzahlen auch die Europäische Zentralbank (EZB) rücken. Eine Zinsänderung erwarten Anleger zwar nicht. Allerdings könnte sich EZB-Chef Mario Draghi zum Haushaltsstreit seines Heimatlandes Italien mit der EU-Kommission zu Wort melden.

Notenbank-Insidern zufolge kann das Land im Fall von Zahlungsproblemen nicht auf die EZB als Feuerlöscher setzen. Am Vormittag könnte zudem der Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland für Gesprächsstoff sorgen.

Auf der Unternehmensseite dürften die Anleger vor allem die Zwischenberichte der Dax-Mitglieder Daimler und Covestro unter die Lupe nehmen. Nach US-Börsenschluss werden zudem unter anderem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet und von Amazon erwartet.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Daimler-Nettogewinn bricht um fast ein Viertel ein

Daimler hatte bereits vergangene Woche die Anleger mit einer neuerlichen Prognosesenkung des operativen Ergebnisses im dritten Quartal geschockt. Ein sinkender Pkw-Absatz und mehrere Sonderfaktoren hätten dazu beigetragen. Am Morgen nun teilte Daimler mit, dass der Nettogewinn von Juli bis September um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,76 Milliarden Euro eingebrochen sei. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2018 gegenüber dem Vorjahresgewinn von 14,3 Milliarden Euro jetzt deutlich und damit um mehr als zehn Prozent sinken.

Covestro hält an Jahreszielen fest

Der Spezialchemiekonzern Covestro Börsen-Chart zeigenhält trotz eines schwieriger werdenden Marktumfeldes an seinen Jahreszielen fest. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2018 weiterhin über dem Vorjahreswert von etwa 3,4 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld zunehmend herausfordernd sei und es nur eine eingeschränkte Produktverfügbarkeit in Europa und Asien gegeben habe, habe das dritte Quartal seinen Erwartungen entsprochen, erklärte Finanzchef Thomas Toepfer. So gab es etwa ungeplante Anlagenstillstände.

Im abgelaufenen dritten Jahresviertel steigerten die Leverkusener den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Das Ebitda lag mit 859 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich verdiente der Konzern 496 Millionen Euro und damit einen Tick mehr als vor einem Jahr. Covestro übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

mit Nachrichtenagenturen