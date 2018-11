Der Dax startet am Freitag mit deutlichen Gewinnen und klettert über die Marke von 11.600 Punkten. In den USA wetten Anleger darauf, dass US-Präsident Trump kurz vor den Midterm-Wahlen am Dienstag noch Fortschritte im Handelsstreit mit China meldet. Die Aktien von Volkswagen und Deutscher Bank sind gefragt.

Die Kurserholung geht weiter: Zum Abschluss der Börsenwoche ist der Dax Börsen-Chart zeigen mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 11.468,54 Punkten geschlossen. Am Freitag legte er im frühen Handel um 1,1 Prozent zu und kletterte über die Marke von 11.600 Punkten.

Zu den größten Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen und der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen . VW meldete mehr Verkäufe auf dem US-Markt als erwartet. Die Deutsche Bank profitierte wie schon am Vortag vom Einstieg eines US-Hedgefonds und kletterte über die Marke von 9 Euro.

Starke Quartalsergebnisse hatten den Börsen zuletzt einen Schub verliehen. Positive Vorgaben gibt es zudem aus den USA. Denn an der Wall Street sorgten zusätzlich versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump zum Zollkonflikt für Erleichterung. Kurz vor den Midterm-Wahlen am kommenden Dienstag dürfte sich Trump als erfolgreicher Verhandler darstellen und kein Scheitern der Gespräche riskieren.

Bereits an der Wall Street hatte US-Präsident Donald Trump für Erleichterung gesorgt, als er über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündete, die Verhandlungen mit China zum Zollkonflikt seien "gut im Fluss". Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg daraufhin berichtete, ließ Trump einen Entwurf für ein Handelsabkommen vorbereiten.

"Es macht Sinn, dass Trump jetzt auf Deeskalation setzt", sagte Chefanalyst Chisato Haganuma vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Die Folgen des Zollstreits seien unabsehbar für die US-Wirtschaft. In Japan schossen vor allem Aktien von Unternehmen in die Höhe, die stark in China engagiert sind.

Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der breiter gefasste S&P-500 rückten am Donnerstag um 1,1 Prozent vor, der Technologie-Index Nasdaq stieg um 1,8 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Freitag 2,6 Prozent fester bei 22.243 Punkten. Das war der größte Tagesgewinn seit März. Die chinesischen Börsen in Shanghai, Shenzen und Hongkong legten je rund drei Prozent zu.

Ihr Hauptaugenmerk dürften die Anleger am Freitag auf die US-Arbeitsmarktdaten richten. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Darüber hinaus stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

Auf der Unternehmensseite dürfte Apple Börsen-Chart zeigen im Fokus stehen. Der iPhone-Hersteller fürchtet Produktionsengpässe im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Deshalb machte Konzernchef Tim Cook die Anleger darauf gefasst, dass der Umsatz in dem Ende Dezember ablaufenden ersten Geschäftsquartal auch unter den Markterwartungen liegen könnte.

Nach Frankfurter Börsenschluss werden zudem die jüngsten Ergebnisse des Stresstests für europäische Banken erwartet. Im Blickpunkt stehen einmal mehr die italienischen Häuser, die auch zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise immer noch auf einem riesigen Berg fauler Kredite sitzen.

Euro weiter im Plus

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1423 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch bei 1,14 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1393 (Mittwoch: 1,1318) Dollar festgesetzt.

Damit entfernte sich der Euro weiter von seinem Zweimonatstief, das er zur Wochenmitte bei 1,1302 Dollar erreicht hatte. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Dollar durch zuletzt enttäuschende US-Konjunkturdaten belastet, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhält. Am Vortag war ein wichtiger Frühindikator für die amerikanische Industrie überraschend stark gefallen. Am Nachmittag dürften weitere US-Daten für Impulse sorgen. Auf dem Programm steht der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober und damit Kennzahlen, die an den Finanzmärkten stark beachtet werden.

Auch der chinesische Yuan hat am Morgen im Handel mit den Dollar weiter an Wert gewonnen nach einem Medienbericht über eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem der Yuan am Mittwoch noch den tiefsten Stand seit zehn Jahren erreicht hatte, konnte sich die Währung deutlich erholen. Bis zum Morgen stieg der Kurs um etwa einen Prozent. Für einen Dollar wurden zuletzt 6,91 Yuan gezahlt.

US-Präsident Donald Trump will den Handelsstreit mit China offenbar noch in diesem Monat aus der Welt schaffen. Zum Treffen der G20-Staaten Ende November wolle er ein Handelsabkommen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagmorgen unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

