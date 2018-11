Der Dax ist auf dem Weg der Erholung. Den schwarzen Monat Oktober beendete er mit deutlichen Kursgewinnen - und dürfte sich auch am Donnerstag über der Marke von 11.400 Punkten halten.

Lichtblick zum Abschluss eines gruseligen Börsenmonats: Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street haben den europäischen Börsen zu Halloween eine Erholungspause beschert. Positive Firmenbilanzen - meist aus dem Ausland - hellten die Stimmung am Mittwoch zusätzlich auf. Auch am Donnerstag dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen sich im frühen Handel über der Marke von 11.400 Zählern halten.

"Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und ändert nichts daran, dass der Oktober für viele Anleger ein sehr, sehr bitterer Monat war", sagte ein Börsianer.

Der schwelende amerikanisch-chinesische Handelskonflikt, der Streit über den italienischen Haushalt und Spekulationen über schneller als bislang erwartete Zinserhöhungen in den USA hatten die Anleger verprellt. Hinzu kamen einige enttäuschende Ausblicke großer Konzerne.

Der Dax Börsen-Chart zeigen legte am Mittwoch 1,4 Prozent auf 11.447 Punkte zu. Mit einem Kursverlust von 6,5 Prozent seit Monatsbeginn ist das aber der schwärzeste Oktober seit zehn Jahren - auch wenn 2008 das Minus im Sog der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Dax mit 14,5 Prozent mehr als doppelt so hoch war.

Auch der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen steht vor dem schlechtesten Oktober seit zehn Jahren. Am Mittwoch setzte die Wall Street bis zum Handelsschluss in Europa ihren Erholungskurs vom Dienstag fort. Der Dow stieg um 1,2 Prozent.

Für Erleichterung sorgte vor allem der Quartalsbericht von Facebook. Zwar wuchs der Konzern im Sommer so langsam wie seit sechs Jahren nicht mehr. Trotzdem reagierten Anleger mit Käufen, da Firmenchef Mark Zuckerberg versprach, die Kosten im Blick halten zu wollen. Die Aktien lagen zum Handelsschluss in Europa drei Prozent im Plus.

Auch Ebay machte den Investoren mit Zuversicht für das Weihnachtsgeschäft Kauflaune. Die Aktien legten über fünf Prozent zu.

Kurssprung bei General Motors

Ebenfalls gesucht waren die Papiere von General Motors Börsen-Chart zeigen, die um rund acht Prozent in die Höhe sprangen. Der Autobauer hatte von Juli bis September dank größerer Nachfrage auf dem Heimatmarkt USA und höherer Autopreise mehr verdient als erwartet.

Es gab allerdings auch Enttäuschungen: So gerieten Kellogg massiv unter Druck, nachdem der Cornflakes-Hersteller seine Gewinnprognose kappte. Die Papiere rauschten um fast acht Prozent in die Tiefe.

Techwerte in Europa wieder gefragt

Auch im Dax Börsen-Chart zeigen standen mit Infineon und Wirecard zwei Technologiewerte ganz oben. Die Aktien gewann jeweils vier Prozent. Sie wurden auch gestützt von heimischen Technologiekonzernen. So stiegen die Papiere von Dialog Semiconductor um 9,4 Prozent. Der Chip-Designer und Apple-Zulieferer legte ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen vor und lieferte einen optimistischen Ausblick.

Zu den wenigen Verlierern im Dax zählten die Aktien der Deutschen Post mit einem Abschlag von gut zwei Prozent. Der frühere Monopolist aus Bonn muss seine Pläne zur Erhöhung des Briefportos in Deutschland vorerst auf Eis legen. Denn die Bundesnetzagentur will erst 2019 darüber entscheiden.

Top-Favoriten im EuroStoxx50 waren L'Oreal mit einem Plus von rund sieben Prozent. Der Kosmetik-Konzern machte mit einem unerwartet hohen Umsatz den Anlegern Kauflaune.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1381 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf rechnen Marktbeobachter wieder mit mehr Bewegung im Handel mit dem Euro. Auf dem Programm stehen zahlreiche Konjunkturdaten, die für Bewegung sorgen könnten. Am späten Vormittag werden Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone veröffentlicht. Am Nachmittag folgen Kennzahlen zur Preisentwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone.

Chinas Yuan auf Zehnjahrestief zum Dollar

Dagegen hat die chinesische Währung Yuan am Morgen die Kursschwäche der vergangenen Handelstage fortgesetzt. In der vergangenen Nacht wurde der tiefste Stand seit etwa zehn Jahren erreicht. Zeitweise wurden für einen US-Dollar 6,9741 Yuan gezahlt. Noch mehr musste zuletzt im Jahr 2008 gezahlt werden.

In den vergangenen sechs Monaten hat die chinesische Währung im Handel mit dem Dollar etwa neun Prozent an Wert verloren. Die Zeit war geprägt von einem ernsten Handelskonflikt zwischen den USA und China. Ausgehend von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump haben sich beide Länder zuletzt mehrfach mit Strafzöllen auf Waren aus dem jeweils anderen Land überzogen.