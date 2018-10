Dax: Starke Schwankungen an der Börse

Der Dax pendelt um die Marke von 11.300 Punkten. Trotz der späten Verluste in den USA hoffen Anleger auf eine Stabilisierung im deutschen Leitindex.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge seine jüngsten Kursgewinne am Dienstag zunächst behaupten. Am Montag hatte er 1,2 Prozent auf 11.335 Punkte zugelegt, was Händler vorwiegend auf Schnäppchenjäger zurückführten.

Die Bilanzsaison mit den Zwischenberichten von unter anderem Volkswagen und Lufthansa Börsen-Chart zeigen dürfte die Anleger weiter auf Trab halten. Auf der Konjunkturseite werden die Anleger einige Datenreihen aus Italien unter die Lupe nehmen.

Unter anderem stehen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima an. Zudem werden wie auch in Frankreich die BIP-Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Anleger dürften diese und die Wachstumszahlen der Euro-Zone auf Hinweise zur künftigen EZB-Zinspolitik abklopfen.

Dow Jones und Nasdaq im Minus, Asiens Börsen im Plus

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones beendete die Sitzung ein Prozent und der Nasdaq 1,6 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 1,5 Prozent auf 21.457 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,2 Prozent auf 2573 Punkte.

Volkswagen: Gewinneinbruch, doch Aktie legt deutlich zu

Die Folgen der selbst verursachten Dieselkrise und sinkende Verkäufe haben Volkswagen Börsen-Chart zeigen einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen schrumpfte im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 3,5 Milliarden Euro, wie der Wolfsburger Autobauer am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit einem noch niedrigeren Betriebsgewinn gerechnet. Der Umsatz erhöhte sich leicht auf 55,2 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls über den Erwartungen. Die VW-Aktien notierten im Frankfurter Frühhandel fast drei Prozent im Plus.

Wirecard mit Gewinnsprung

Der Zahlungsabwickler Wirecard hat sein kräftiges Wachstum im dritten Quartal fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 549,2 Millionen Euro, wie der Dax-Neuling am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn (Ebitda) kletterte um 36 Prozent auf 150,1 Millionen. Der Vorstand erwartet für das vierte Quartal 2018 eine starke Geschäftsentwicklung und bestätigte die Ebitda-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bandbreite von 530 Millionen bis 560 Millionen Euro.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag kaum verändert um die Marke von 1,14 US-Dollar gependelt. Die Drohung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) vom Freitagabend, die Kreditbewertung Italiens zu senken, sorgte damit nicht für größere Kursbewegungen. Während eine Woche zuvor die Ratingagentur Moody's die Bewertung für Italien gesenkt hatte, ließ S&P das Rating unverändert. Allerdings wurde der Ausblick für die Kreditbewertung von "stabil" auf "negativ" gesenkt, was eine Herabstufung in den kommenden Monaten möglich macht. Die Haushaltspolitik der italienischen Regierung hatte zuletzt für große Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.

