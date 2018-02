Erholung an den Börsen Dax klettert weiter, Allianz am Dax-Ende

Zur Großbildansicht DPA Kurserholung: Der Dax legt am Freitag zu

Der Dax legt zu und nähert sich der Marke von 12.500 Punkten. Die Kursgewinne an der Wall Street stützen.

Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag seine Erholung fortgesetzt. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg rückte in den Hintergrund. Die Achterbahn an den Börsen sei aber wohl noch nicht vorbei, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Zudem könnte der deutliche Anstieg des Euro Börsen-Chart zeigen bremsen, denn die Gemeinschaftswährung übersprang erneut die 1,25 US-Dollar-Marke. Ein starker Euro kann den Warenabsatz heimischer Unternehmen außerhalb der Eurozone erschweren.

Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 12.464 Punkte, womit sich eine Wochenerholung von 3 Prozent andeutet. Erst am vergangenen Freitag war der Leitindex mit knapp über 12.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende August gefallen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,86 Prozent auf 26 067 Punkte zu, der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen kletterte um 0,98 Prozent auf 2559 Punkte hoch. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann 0,82 Prozent auf 3417,52 Zähler.

Jüngst starke Wirtschaftsdaten aus den USA hatten heftige Sorgen ausgelöst, dass die Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft und damit auch die Kreditkosten womöglich rascher als bislang erwartet steigen könnten. In dieser Woche dann allerdings hatten selbst Anzeichen einer anziehenden Inflation in den USA die Anleger weitgehend kalt gelassen.

Allianz nach Zahlen am Dax-Ende

Seitens der Unternehmen zogen vor allem die Jahreszahlen des Versicherers Allianz Aufmerksamkeit auf sich. Analysten sprachen von "soliden" und "wie erwartet" ausgefallenen Zahlen. Dennoch sackten die Aktien mit minus 1,00 Prozent an das Dax-Ende. Trotz der Hurrikan-Serie und anderer Katastrophen war beim größten Versicherer Europas 2017 der operative Gewinn leicht gestiegen, während der Überschuss sank. Hinsichtlich der Ziele für 2018 gab sich Konzernchef Oliver Bäte allerdings deutlich vorsichtiger als die Branchenexperten.

Linde: EU-Kommission entscheidet über Fusion mit Praxair

Die zum Umtausch eingereichten Anteile des Anlagenbauers und Industriegas-Herstellers Linde , die sich aktuell allerdings kaum bewegten, könnten im Tagesverlauf in den Blick rücken. Die EU-Kommission wird voraussichtlich über die Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair entscheiden. Linde hat sich inzwischen auf höhere als zuvor erwartete Hürden seitens der Kartellbehörden eingestellt. Allerdings würden die mit Praxair vereinbarten Obergrenzen für Veräußerungszusagen nicht überschritten, hatte das Linde-Management erst vor etwas mehr als einer Woche gesagt.

Airbus Aktie setzt Kursrally fort

Analystenstimmen gaben im MDax Börsen-Chart zeigen den Papieren von Airbus Börsen-Chart zeigen neuen Schub. Nach dem rund zehnprozentigen Kursgewinn am Vortag stiegen sie nun um ein weiteres Prozent. Nachdem der von Dauerproblemen beim Militär-Transportflugzeug A400M geplagte Flugzeugbauer für 2017 eine Verdreifachung seines Reingewinns bekannt gegeben hatte, äußerten sich zahlreiche Analysten positiv. Kursziele wurden angehoben, das Analysehaus CFRA reihte sich außerdem unter die zahlreichen Häuser, die die Aktie zum Kauf empfehlen.

Eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung für die HHLA -Aktie seitens des Analysehauses Kepler Cheuvreux verhalf diesem Titel zu einem Plus von etwas mehr als 8 Prozent. Um ein Prozent stiegen zudem die Anteile von Scout24 . Dass sich Finanzinvestor Hellman & Friedman fast komplett von seinem restlichen Anteil trennte, belastete damit nicht. Vielmehr habe dies die Fantasie beflügelt, dass die Aktie womöglich bald in den MDax aufsteigen könne, sagte ein Händler.

Euro über 1,25 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen zeitweise über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen war, wurde sie im Vormittagshandel bei 1,2494 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2348 Dollar festgesetzt.

Mit den jüngsten Kursgewinnen nähert sich der Euro seinem Drei-Jahreshoch, dass er im Januar bei 1,2537 Dollar erreicht hatte. Am Markt wird nach Einschätzung der Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank immer stärker darauf spekuliert, dass die EZB vor dem Hintergrund der starken konjunkturellen Entwicklung ihre Geldpolitik straffen wird. Diese Erwartung stützt den Euro. Außerdem dürfte der Anstieg der Inflation in den USA auch global den Preisdruck antreiben und die Chancen erhöhen, dass die europäische Notenbank bei ihrer Geldpolitik etwas vom Gaspedal geht.

Am Devisenmarkt wird die Kursentwicklung aber auch mit einer breit angelegten Dollar-Schwäche erklärt. Marktbeobachter verweisen auf eine Gegenbewegung zu den deutlichen Dollar-Gewinnen in der vergangenen Woche. Am Mittwoch kamen außerdem enttäuschende Zahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel hinzu, der als richtungsweisend für den Privatkonsum gilt.

mit dpa und Reuters