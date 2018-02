Nervosität an der Börse Dax kommt trotz US-Comeback nicht in Schwung

DPA

Anleger bleiben trotzt des Rebounds in den USA vorsichtig. Der Dax wagt sich nur zaghaft vor, obwohl Dow Jones und Nasdaq am Vortag klar ins Plus gedreht waren. Gefragt sind Aktien von VW und Adidas.

Kurzes Durchatmen an der Börse: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen, der nach seinem Absturz am Vortag auch am Dienstag in einer Spanne von mehr als 1100 Punkten geschwankt hatte, drehte im späten US-Handel ins Plus und schloss den Handelstag am Dienstag mit einem Gewinn von rund 560 Punkten (2,3 Prozent) ab. Er schloss damit auf Tageshoch. Der Dow hatte den Handelstag 560 Punkte im Minus begonnen - seit Handelsbeginn hat er damit rund 1100 Punkte aufgeholt.

Auch der Technologieindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen drehte klar ins Plus und schloss 2,6 Prozent fester. Der breit gefasste S&P 500 erholte sich mit plus 1,74 Prozent auf 2695Punkte. "Am Ende waren die Käufer in der Überzahl", sagte ein Händler. "Das führte zu einem Short Squeeze - Anleger, die auf weiter fallende Kurse gewettet hatten, wurden auf dem falschen Fuß erwischt und mussten ihre Positionen schließen."

Dax rückt nur zaghaft vor - Anleger bleiben zurückhaltend

Für den Dax Börsen-Chart zeigen sind das gute Vorgaben. Der deutsche Leitindex startete am Mittwoch einen Erholungsversuch. Zuletzt bröckelten aber die Gewinne zum Teil wieder ab, zuletzt blieb nur noch ein Mini-Plus von 0,5 Prozent stehen.

Auch die Nebenwerte-Indizes MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax Börsen-Chart zeigen gaben ihre frühen Gewinne zum großen Teil wieder ab. Offenbar befürchten Anleger einen erneuten Rückschlag an der Wall Street am heutigen Nachmittag.

Die Nervosität unter den Anlegern bleibt auch am Mittwoch hoch, wie der Kursverlauf in New York am Vorabend mit einem stetigen Auf und Ab zeigt. Außerdem verbleiben die als "Angstbarometer" angesehenen Volatilitätsindizes wie der VIX trotz eines merklichen Rückgangs auf einem außerordentlich hohen Niveau.

Dax-Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Unter den Einzelwerten im Dax Börsen-Chart zeigen gehörten die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen mit einem Anstieg um 2 Prozent gegenüber ihrem Vortagesschluss zu den größten Gewinnern. Auch die Aktien von Adidas rückten um rund 2 Prozent vor.

Selbst die Aktien der Allianz Börsen-Chart zeigenkonnten sich trotz einer negativen Analystenstimme um 1,5 Prozent von ihrem relativ großen Vortagsabschlag erholen. Der Versicherungssektor zeigte sich allgemein freundlich, was auch mit einem optimistischen Kommentar zu Munich Re in Verbindung stand. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie von Allianz Börsen-Chart zeigen auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Im MDax Börsen-Chart zeigen waren die Augen vor allem auf die Hannover Rück gerichtet. Die Papiere ragten in der insgesamt freundlichen Versicherungsbranche mit einem Aufschlag von 2 Prozent positiv heraus. Erste Reaktionen auf Aussagen zu den Vertragserneuerungen und der Dividende waren hier positiv. Der Rückversicherer übertraf im Katastrophenjahr 2017 außerdem seine gekappten Gewinnziele - genauso wie der Mutterkonzern Talanx, dessen Titel in ähnlichem Maße vorrückten.

Aufholjagd in Asien: Nikkei und Hang Seng legen deutlich zu

Auch die asiatischen Aktienmärkte haben nach guten Vorgaben aus den USA einen Teil der Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittag drei Prozent fester bei 22.270 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls drei Prozent auf 1797 Zähler.

Auch außerhalb Japans ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 1,6 Prozent zu. Am Dienstag hatten die Aktienmärkte starke Verluste verzeichnet."Die einzige Überraschung bei den jüngsten Kursschwankungen ist, dass sie nicht früher eingetreten sind", sagte Richard Titherington von JPMorgan Asset Management. "Normalerweise sollte man auch in einem Bullenmarkt irgendwann eine Korrektur von zehn Prozent oder mehr erwarten."

Es sei möglich, dass es nun zu weiteren Kursverlusten an den Märkten komme, das sei aber nicht seine gegenwärtige Erwartung. "Eine anziehende globale Wirtschaft, ein schwächerer US-Dollar und steigende Gewinne bei den Unternehmen sind alles unterstützende Faktoren", sagte er.

"Investoren behalten die Nerven", sagte Daniel Saurenz von Feingold Research. Als Indiz wertet er unter anderem, dass Gold und Staatsanleihen von der Flucht aus Aktien derzeit kaum profitieren können. Anleger parken ihr Geld offenbar zunächst an der Seitenlinie.

Einer raschen Erholung steht nach Einschätzung von Börsianern im Wege, dass immer noch viele Anleger einen Teil ihrer Börsengewinne aus den vergangenen Monaten und Jahren in Sicherheit bringen wollen - und bei jedem Erholungsansatz einen Teil ihrer Aktien verkaufen (Eine Übersicht über die Fallhöhe der wichtigsten Indizes lesen Sie hier.)

Euro kaum verändert

Auch an den Devisenmärkten beruhigte sich die Lage wieder. Der Dollar kostete 109,36 Yen und damit etwas weniger als am Vortag. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2380 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9355 Franken je Dollar und 1,1585 Franken je Euro gehandelt.

Volatilität misst hohe Nervosität der Marktakteure

Die hohe Nervosität der Anleger lässt sich an der Schwankungsbreite der Indizes (Volatilität). Der "Angstbarometer" VStoxx, das die Nervosität der Anleger in Europa misst, schoss um 71 Prozent nach oben und notierte so hoch wie noch nie.

Die Frage sei nun, ob der Kurssturz der Beginn einer größeren Korrektur sei oder nur ein temporäres Stimmungstief, sagte Marktanalyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. "Wenn Anleger auf das Gewinnwachstum und die Grundlagen der Weltwirtschaft schauen, gibt es Grund zum Optimismus. Wenn so eine Flucht aber erst einmal eingesetzt hat, ist sie nur schwer zu stoppen."

Der Kurssturz an der Wall Street im Video

Bitcoin startet Erholungsversuch

Auch bei den Kryptowährungen beruhigten sich die Kurse wieder. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin war am Montag um weitere 12 Prozent gefallen, setzte in der Nacht aber zur Erholung an. Seit dem Jahreswechsel hat Bitcoin mehr als 50 Prozent an Wert verloren, und auch andere Digitalwährungen wir Ripple oder Ether stehen seit Tagen unter einem erheblichen Verkaufsdruck.

Zwar gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Nachrichten, die dem Bitcoin Auftrieb verliehen, wie etwa die Entscheidung einiger Terminbörsen in den USA vom Spätherbst 2017, Future-Kontrakte auf die Digitalwährung ins Programm zu nehmen und sie damit ein Stück weiter in Richtung des etablierten Finanzmarktes zu rücken. Doch insgesamt zeigt der Bitcoin-Kurs inzwischen auch unter charttechnischen Gesichtspunkten einen klaren Abwärtstrend.