Verluste an der Börse Dax unter Druck, Emerging Markets fallen sechsten Tag in Folge

REUTERS

Anleger bleiben nervös. Der Dax gibt am Donnerstag wieder nach. Gegen den Trend legt die Aktie der Commerzbank nach Vorlage ihrer Quartalszahlen zu. Aktien aus den Schwellenländern setzen ihre Talfahrt fort - und auch Chinas Währung Yuan bleibt unter Druck.

Die Nervosität an den Börsen bleibt hoch: Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen und schwenkt wieder in den Abwärtstrend ein. Bis zum Nachmittag notierte der Dax Börsen-Chart zeigen rund 1 Prozent im Minus und fiel auf 12.470 Punkte zurück. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab ebenfalls nach.

Mit den Abgaben im frühen Handel folgt der Dax den schwächeren Vorgaben von der Wall Street, die weiterhin als Schrittmacher für die globalen Börsen fungiert. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen war am Vortag zwar kaum verändert, aber dennoch rund 500 Punkte unterhalb seines Tageshochs aus dem Handel gegangen.

Die Verluste gingen einher mit einem Anstieg des auch Angstbarometer genannten Volatilitätsindex VDax. Dieser stieg um 6 Prozent auf 22 Punkte.

Auch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte erneut zu, wenn auch nur moderat. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten hatten den jüngsten Crash an der Wall Street ausgelöst und die Börsen weltweit belastet.

Euro fällt auf Zweiwochentief - doch Dax fällt trotzdem

Die Schwäche im Dax und an den europäischen Handelsplätzen ist Besorgnis erregend, zumal der Euro Börsen-Chart zeigen in den vergangenen Stunden deutlich nachgegeben hat und auf die Marke von 1,22 US-Dollar zurückgefallen ist. Normalerweise stützt ein schwächerer Euro den Dax - dies ist aber im aktuell nervösen Umfeld nicht der Fall.

Der Euro Börsen-Chart zeigen fiel am Vormittag bei 1,2233 US-Dollar den tiefsten Stand seit etwa zwei Wochen. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag deutlich höher auf 1,2338 Dollar Börsen-Chart zeigen festgesetzt.

Seit Beginn der Woche sorgen Spekulationen auf schnellere Zinserhöhungen in den USA für Auftrieb beim Dollar. Im Gegenzug geriet der Euro unter Druck.

Emerging Market bleiben unter Druck, Chinas Währung Yuan fällt weiter

An den Handelsplätzen in Fernost zeigte sich am Morgen - wie schon am Vortag - keine einheitliche Tendenz. Aktien aus den Schwellenländern (Emerging Markets) gaben am Donnerstag den sechsten Tag in Folge nach. Am Dienstag war der MSCI Emerging Market Index um 2,7 Prozent eingebrochen, der größte Sturz seit fast 2 Jahren. Inzwischen hat sich der Abverkauf verlangsamt, doch die Verluste am Donnerstag betrugen immer noch 0,3 Prozent.

Als Belastung galt auch der Kursverfall der chinesischen Währung Yuan. Der Yuan verlor zum Dollar am Donnerstag fast ein Prozent. Trotz zuletzt solider Konjunkturdaten befürchten Anleger offenbar größere Kapitalabflüsse.

8





Finanzexperte Dirk Gojny von der National-Bank sprach am Morgen davon, dass an den Aktienmärkten noch nicht von "Business as Usual" die Rede sein kann. "Eines ist klar: Die Volatilität ist zurück", resümierte Philippe Uzan, Chefinvestor der Bank Edmond de Rothschild, die Ausschläge in den vergangenen Handelstagen. Die Aktienmärkte hätten sich "zu schnell nach oben bewegt, was nun zu Marktschwankungen geführt hat". Gleichzeitig biete der heftige Rücksetzer aber auch gute Chancen, bei niedrigeren Kursen wieder ins Risiko zu gehen.

Dax-Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Commerzbank legen nach Zahlen zu, Lufthansa gibt nach

Neben den Kursschwankungen dürften die Investoren verstärkt auf die voranschreitende Berichtssaison der Unternehmen schauen. Am Morgen gab es den Jahresbericht der Commerzbank Börsen-Chart zeigen zu verarbeiten. Das Finanzinstitut hat wegen des teuren Umbaus einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen müssen, schlug sich aber besser als von Analysten erwartet. Die Titel gewannen zuletzt rund 2 Prozent hinzu.

Lufthansa Börsen-Chart zeigen führten dagegen die lange Verliererliste im Dax mit einem Abschlag von rund 2,6 Prozent an. Nach der am Vortag erzielten Einigung im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal meinten Beobachter, dass die Kostenkontrolle bei der Fluggesellschaft eine Herausforderung bleibe.

Unter den Nebenwerten rückten die Aktien von Heidelberger Druck Börsen-Chart zeigen um rund 6 Prozent vor. Hier reagierten Anleger erleichtert auf positive Auftragsdaten im dritten Geschäftsquartal. Bei den Aktien von Wacker Chemie hingegen deutet sich nach vorläufigen Jahreszahlen eine Talfahrt um etwa 3 Prozent an. Das Spezialchemieunternehmen hat im zweiten Halbjahr den Gegenwind von gestiegenen Rohstoffpreisen und dem starken Euro zu spüren bekommen.

Dow verliert im späten Handel seinen Schwung

Die Erholung der US-Börsen steht auf tönernen Füßen. Am Mittwoch legte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen zeitweise mehr als 200 Punkte zu und setzte seine Erholung vom Vortag zunächst fort, gab dann aber seine Gewinne komplett wieder ab und schloss leicht im Minus und unter der Marke von 25.000 Punkten.

Es wäre naiv, nun schon eine Rückkehr des Bullenmarkt-Modus zu erwarten, zeigte sich auch Analyst James Hughes vom Broker Axitrader skeptisch.

Einer raschen Erholung steht nach Einschätzung von Börsianern im Wege, dass immer noch viele Anleger einen Teil ihrer Börsengewinne aus den vergangenen Monaten und Jahren in Sicherheit bringen wollen - und bei jedem Erholungsansatz einen Teil ihrer Aktien verkaufen (Eine Übersicht über die Fallhöhe der wichtigsten Indizes lesen Sie hier.)

Euro gibt im späten Handel deutlich nach, Dollar wertet auf

Auch an den Devisenmärkten beruhigte sich die Lage wieder. Der Euro Börsen-Chart zeigen , der am Vormittag noch bei 1,24 US-Dollar gehandelt wurde, fiel bis zum Abend bis auf 1,2256 US-Dollar zurück. Ein schwächerer Euro stützt tendenziell den Dax.

Bitcoin mit Erholungsversuch

Auch bei den Kryptowährungen beruhigten sich die Kurse wieder. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin war am Montag um weitere 12 Prozent gefallen, setzte in der Nacht aber zur Erholung an. Seit dem Jahreswechsel hat Bitcoin mehr als 50 Prozent an Wert verloren, und auch andere Digitalwährungen wir Ripple oder Ether stehen seit Tagen unter einem erheblichen Verkaufsdruck.

Zwar gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Nachrichten, die dem Bitcoin Auftrieb verliehen, wie etwa die Entscheidung einiger Terminbörsen in den USA vom Spätherbst 2017, Future-Kontrakte auf die Digitalwährung ins Programm zu nehmen und sie damit ein Stück weiter in Richtung des etablierten Finanzmarktes zu rücken. Doch insgesamt zeigt der Bitcoin-Kurs inzwischen auch unter charttechnischen Gesichtspunkten einen klaren Abwärtstrend.