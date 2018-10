Der Dax gibt wieder nach. Der Ölpreis steigt unterdessen weiter.

An der Börse überwiegt am Dienstag die Vorsicht. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern tiefer in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,8 Prozent höher bei 12.339 Punkten geschlossen.Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgen nach wie vor die umstrittenen Schuldenpläne Italiens. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, die Brüsseler Behörde werde versuchen, die italienische Regierung davon zu überzeugen, ihre Fiskalziele zu ändern.

uch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich besorgt. Investoren befürchten unter anderem, dass Ratingagenturen Italiens Kreditwürdigkeit wegen der Budgetpläne für 2019 herunterstufen.

Der Euro war deswegen unter Druck, er verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1,1554 Dollar.

Anleger von Autoaktien dürften einen Blick nach Paris werfen. In der französischen Hauptstadt öffnet der Autosalon seine Tore, der alle zwei Jahre im Wechsel mit der Frankfurter Automesse IAA stattfindet. Im Fokus des Branchentreffens steht das Fahren der Zukunft, Gesprächsstoff dürften aber auch andere Themen liefern: der bevorstehende Brexit, die Dieselkrise und der weltweite Handelskonflikt.

Der Parteitag der britischen Konservativen dürfte ebenfalls weiterhin im Fokus stehen. Anleger wollen sehen, ob Premierministerin Theresa May ihre Linie für den EU-Austritt Großbritanniens im nächsten Jahr durchsetzten kann.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent höher bei 26.651 Punkten. Der S&P-500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2924 Zähler. Der Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent.

Ölpreise steigen: Brent auf Vierjahreshoch

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 85,08 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Montag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 31 Cent auf 75,61 Dollar.

Die Angebotslage am Rohölmarkt ist weiterhin angespannt. Ein rückläufiges Angebot aus Förderländern wie Venezuela oder Iran hat insbesondere europäisches Erdöl wesentlich verteuert. Die Nordseesorte Brent kostet derzeit so viel wie letztmalig vor knapp vier Jahren.

Wesentlicher Grund für die steigenden Preise sind Wirtschaftssanktionen der USA gegen Iran. Die Öllieferungen des drittgrößten Opec-Produzenten sind deshalb deutlich gefallen. Ob die Opec, wie von US-Präsident Donald Trump vehement gefordert, den Ausfall auffangen kann und will, gilt unter Experten als fraglich

Euro unter 1,16 US-Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa drei Wochen. Händler nannten einen auf breiter Front stärkeren US-Dollar als Grund. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1606 Dollar festgesetzt.

Unter dem aufwertenden Dollar litten am Dienstagmorgen auch zahlreiche Währungen großer Schwellenländer. Unter besonderem Druck stand die indonesische Rupiah, die zur US-Währung auf den tiefsten Stand seit der Asienkrise 1998 fiel. Verluste mussten auch die indische Rupie und der koreanische Won hinnehmen. Die Währungen der aufstrebenden Länder leiden vor allem unter steigenden Zinsen in den USA und dem Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China.

mit dpa und reuters