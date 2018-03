Börse Eon und RWE klettern weiter - Versorger-Kursrally stützt Dax

Der Dax hält sich über 12.400 Punkten. Eon verzeichnet nach Bekanntgabe der Jahreszahlen deutliche Gewinne, und auch RWE legt nach Bilanzvorlage weiter zu. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA.

Nach seiner jüngsten Erholung ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag nur wenig verändert gestartet. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Minuten bei 12.433 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Nach seinem Rutsch auf das Tief seit Februar 2017 bei 11 830 Punkten hatte er sich zuletzt binnen einer Handelswoche wieder um über 5 Prozent nach oben gearbeitet.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte gab um 0,18 Prozent auf 26 077 Punkte nach. Für den Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen ging es um 0,09 Prozent auf 2710,57 Zähler nach unten.

Frische Impulse könnten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise geben: "Sie könnten einen kleinen Aufschluss darauf geben, wie sich die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihrer kommenden Sitzung verhalten könnte", erklärte Martin Utschneider, technischer Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. "Der übergeordnete Aufwärtstrend im Dax ist nach wie vor bilderbuchmäßig intakt."

Versorger bleiben im Blick: Eon und RWE an Dax-Spitze

Die jüngsten Geschäftszahlen und der Ausblick des Versorgers Eon Börsen-Chart zeigen sind am Dienstagmorgen bei den Anlegern gut angekommen. Im frühen Handel gewannen die Aktien mehr als 2 Prozent, womit sie der beste Dax-Wert waren. Bereits am Vortag hatten sie mit einem Zuwachs von mehr als 5 Prozent von der Neuordnung im deutschen Energiemarkt profitiert. Eon und RWE teilen sich die RWE-Ökostromtochter Innogy auf.

Am Markt werde der Innogy-Deal nun eingepreist. Das Geschäftsmodell von Eon bekomme dadurch einen klaren Fokus - der Versorger konzentriert sich künftig stark aufs Netzgeschäft. Dank des Rückenwinds durch den besser als erwartet ausgefallenen Ausblick und die guten Jahreszahlen sollten die Eon-Anteile weiter steigen, hieß es in einer Einschätzung von Goldman Sachs. Eon scheine derzeit aus einer Position der Stärke heraus zu handeln.

Für die Papiere von RWE Börsen-Chart zeigen ging es im frühen Handel zuletzt um ein knappes halbes Prozent hoch. Auch RWE steht mit Geschäftszahlen im Blick: Der Konzern hat seinen Gewinn 2017 gesteigert und zahlt inklusiv einer Sonderzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,50 Euro Dividende.

Der Ausblick sei "okay", hieß es am Markt. Die Marktteilnehmer konzentrierten sich auf den Innogy-Deal: Am Vortag waren die RWE-Anteile bereits um mehr als 9 Prozent hochgeschnellt.

Wacker Chemie nach Gesschäftszahlen gefragt, Morphosys unter Druck

Geschäftszahlen und Ausblicke gab es vor der Börseneröffnung zudem von Wacker Chemie aus dem MDax Börsen-Chart zeigen und vom Biotech-Unternehmen Morphosys Börsen-Chart zeigen aus dem TecDax .

Der Spezialchemiekonzern Wacker rechnet mit einem weiteren deutlichen Ergebnisanstieg im laufenden Jahr. An dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr sollen die Aktionäre mit einer Sonderdividende von 2,00 Euro je Anteilsschein beteiligt werden - zusätzlich zu der auf 2,50 Euro erhöhten regulären Ausschüttung. Die Anteile rückten vorbörslich auf Tradegate um rund eineinhalb Prozent verglichen zum Xetra-Schluss vor.

Techwerte stützen Asiens Börsen

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben sich viele Anleger in Asien zurückgehalten. Auch die Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg spielten weiter eine Rolle, sagte Analyst Junichi Ishikawa vom Brokerhaus IG Securities. Gefragt waren am Dienstag an den asiatischen Märkten vor allem Techwerte, nachdem diese auch an der Wall Street zugelegt hatten. Der Tokioter Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen legte um 0,7 Prozent auf 21.968 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent auf 1.751 Zähler.

Die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan rückten je rund ein halbes Prozent vor.

m Tagesverlauf legen die USA aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen vor. Sollten diese stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Zinsspekulationen wieder anheizen und die Aktienmärkte belasten.

Gesprächsthema in den Handelssälen war der von US-Präsident Donald Trump untersagte 117 Milliarden Dollar schwere Deal zwischen dem US-Chiphersteller Qualcomm und dem Singapur ansässigen Rivalen Broadcom. Die Regierung befürchtet einem Insider zufolge, dass die USA bei der Entwicklung von Mobilfunktechnologie ins Hintertreffen geraten könnte, sollte Qualcomm an ein ausländisches Unternehmen gehen.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2333 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2302 Dollarfestgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel mit dem Euro. Erst am Nachmittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA. Vor einigen Wochen hatte die Sorge vor einer stärkeren Inflation zu Turbulenzen an den Aktienbörsen geführt.

Kursverluste gab es am Morgen hingegen beim japanischen Yen. Marktbeobachter erklärten den Verkaufsdruck mit einem Skandal um gefälschte Behördenunterlagen, durch den die Regierung von Premierminister Shinzo Abe unter Druck gerät. Finanzminister Taro Aso hatte eingeräumt, dass offizielle Dokumente zum Verkauf von staatlichen Grundstücken an einen Unterstützer Abes manipuliert worden seien.

mit Material von Reuters und dpa